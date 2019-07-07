CHP’de işler karıştı! Şimdiden İmamoğlu’na göre hareket edenler, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti... “Tetikte bekliyor”

yeniakit.com.tr Aydınlık yazarı İsmet Özçelik, CHP’nin kıdemli yöneticileriyle yaptığı görüşmeleri aktardı. Özçelik, CHP’de Ankara-İstanbul çekişmesi başladığını, partinin geleceğini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na göre çizmeye çalışanların olduğunu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu durumdan memnun olmadığını, tetikte beklediğini ifade etti.

CHP’nin 31 Mart’ta oylarını artıramadığı halde Ankara, İstanbul ve Antalya’yı kazandığına dikkat çeken İsmet Özçelik, partide zafer sarhosşuluğunun devam ettiğini ve gelecek kaygısının da sürdüğünü belirtti.

Ekrem İmamoğlu seçimi kazandıktan sonra CHP’de merkezin Ankara’dan İstanbul’a kaymaya başladığını da vurgulayan Özçelik, İmamoğlu’na göre hesap kitap yapanların ortaya çıktığını söyledi.

“Yeni döneme göre pozisyon alanlar boy gösterdi” ifadesini kullanan Özçelik, Ankara İstanbul çekişmesiyle ilgili CHP’nin kıdemli yöneticilerine soru sorduğunu, onların da bu çekişmeyi reddetmediğini ifade etti.

“Büyükşehirleri aldık, ilçelerde döküldük”

“Kimi İstanbul rantına vurgu yaptı; Kimi beklentilere. Konu artık CHP’nin bütün katlarında konuşuluyor. Kimin nerede ne yaptığı anlatılıyor.” diyen İsmet Özçelik, şunları yazdı:

“Yıllarını CHP’ye vermiş bir Parti Meclisi üyesi olayı, ‘herkesin bildiği sır’ diye özetledi. Arkasından da şu tespitleri yaptı:

‘Yaşadığımız ekonomik krize, işsizliğe, zamlara, ... rağmen 31 Mart seçimlerinde başarılı değiliz. Bizim partide kriz bitmez. HDP ile ittifaka taban sessiz. Şu anda partide fazla bir itiraz yok. Ama bir genel seçimde halk ne diyecek bilmiyoruz. Bu ilişkilerin yine AKP’ye yarama ihtimali yüksek. 31 Mart’ı iyi değerlendirseydik gerçeği görürdük. Parti Meclisi’nde sağlıklı bir tespit yapılmadı. Gerçek birkaç büyük şehirle bastırıldı. Büyükşehirleri aldık, ama ilçelerde döküldük. Uyarıcı.’”

“Kılıçdaroğlu tetikte”

CHP liderinin tavrıyla ilgili de bilgi veren İsmet Özçelik, “Kılıçdaroğlu’nun da tetikte olduğu ifade ediliyor. Durumdan memnun olmadığı bildiriliyor. Gelişmeleri dikkatle izlediği konuşuluyor. ‘Kısa devre’ yapanları not ettiği vurgulanıyor. Müdahale için fırsat kolladığı anlatılıyor.” diye yazdı.

Özçelik yazısını şöyle sürdürdü:

“Partide birkaç hiyerarşi var.

10 Aralıkçılar, İnceciler, TESEV’ciler, TÜSES’ciler, ...

Parti hiyerarşisi giderek ikinci plana düşüyor.

Hepsi partiyi ele geçirmek için pusuda.

Öne çıkan grup ‘10 Aralık Hareketi.’

Şu anda parti yönetiminde de etkililer.

Oğuz Kaan Salıcı, Burhan Şenatalar, İbrahim Kaboğlu, Canan Kaftancıoğlu, ...

FETÖ’ye yakın ekip de ayrı.

Kim kuvvetliyse oraya yanaşacakları açık.

POLİTİKALARI AYNI

Politikaları arasında fazla fark yok.

Hepsi PKK/HDP işbirliğine sıcak.

FETÖ ile mücadeleye soğuk.

ABD ile işbirliği yanlısı.

Rusya, Çin, İran, ... gibi ülkelere uzak.

Venezuela yönetimine düşman.

ALTI OK’U TARTIŞALIM

İstanbul sonucu CHP’deki liberalleri umutlandırdı.

Önümüzde dönem program tartışması var.

Hemen harekete geçtiler.

‘Atatürk tartışılamaz diye son derece saçma bir görüşüm hiçbir zaman olmadı’ diyenler faaliyette.

CHP’nin ‘kurucu değerleri’ni masaya yatırmaya hazırlanıyorlar.

GÜNÜMÜZE UYARLANACAKMIŞ

‘Altı Ok’ hedefte.

Cumhuriyetçilik,

Milliyetçilik,

Halkçılık,

Laiklik,

Devletçilik,

Belli ki bunlardan rahatsız olanlar var.

‘Altı Ok’u günümüze uyarlayalım’ deniyor.

Asıl niyet belli...

Daha önce ‘Altı Ok babaannenin resmi gibi duvarda dursun’ diyenler olmuştu.

Şimdi oklar kırılmaya çalışılıyor.

Oklardan sonra sıranın Atatürk’e geleceğini görmek için kahin olmaya gerek yok.

PKK/HDP ile dansın, FETÖ’ye kalkan olmanın sonu.

Bakalım CHP tabanı ne diyecek..!”