CHP'de işler fena karışacak! Canlı yayında 'net bilgi' deyip paylaştı: Ekrem İmamoğlu ilan etmiş durumda

6'lı masada adaylık tartışmaları sürerken, gazeteci Zafer Şahin, ÜLKE TV ekranlarında CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili çok konuşulacak kulis bilgisini paylaştı.

'Net bir bilgi' diyerek kulis bilgisi paylaşan Zafer Şahin, ''Kemal Bey masadaki ortakları değil. Partisini de ikna etmekte zorluk çekiyor. Şimdi Ekrem İmamoğlu, çok net bir kulis bilgisi. Eğer Kemal Bey 6'lı masadan ortak aday olarak çıkarsa itiraz etmeyeceğini yakın çevresine söylediği ve destekleyeceğini ama Kemal Bey o masadan aday olarak çıkmazsa, muhalefetin adayı olmak için tüm gücüyle sahaya çıkacağını ilan etmiş durumda. Ve bunun hazırlığını yapıyor.'' dedi.

'Aday olamazsa CHP Genel Başkanlığını hedefliyor'

Sözlerinin devamında Şahin, ''İmamoğlu'nun da önü tıkanmış görünüyor. Bir daha İBB adayı yapılmayacağına dair çeşitli bilgiler var. O da cumhurbaşkanı adayı olmasa bile CHP genel başkanlığını hedefliyor.'' ifadelerini kullandı.