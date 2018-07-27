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CHP'de imza krizi devam ediyor

24 Haziran seçimlerinde hezimete uğrayan CHP'de başlayan kriz kurultay süreciyle devam ediyor. Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek "559 noter onaylı imza var" sözlerine Gaye Usluer "628 imza var" diyerek karşılık verdi.

27 Temmuz 2018 Cuma 21:57
CHP'de imza krizi devam ediyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 24 Haziran seçimlerini kaybettikten sonra kriz yaşarken, Muharrem İnce destekçileri ile Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerinin imza sayısı tartışması devam ediyor.

TWITTER'DAN ATIŞTILAR

Kılıçdaroğlu destekçisi CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek Twitter hesabından; "Yorumsuz: Geçen hafta Cuma günü 604 noter onaylı imza elimizde demiştiniz. Biz de hiç bekletmeyin getirin olağanüstü Kurultayı toplayalım demiştik. Bugün elimizde 559 noter onaylı imza var diyorsunuz!" paylaşımını yapınca cevap gecikmedi.

Yaşar Tüzün ile birlikte imza toplanma sürecini yöneten Gaye Usluer, Erkek'in bu paylaşımına; "Yorumlu! Noter onaylı toplam imza sayısı 628. Bir daha 628... İyi okuyalım" diyerek karşılık verdi.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 21:57
  1. Cumhuriyet Halk Partisi
  2. CHP
  3. Yaşar Tüzün
  4. Muharrem İnce

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