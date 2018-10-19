CHP’de ikinci ‘alkış’ hazımsızlığı!.. Diyanet İşleri Başkanı’na “istifa et” dedi

CHP'li Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı alkışladığı bahanesiyle, teröristlere karşı etkili mücadelesiyle bilinen, dönemin 2’inci Ordu Komutanı İsmail Metin Temel’e saldırmış, Cumhurbaşkanı olması halinde “apoletlerini sökeceğini” söylemişti. Cumhuriyet tarihi boyunca karşıt görüşe düşmanlık yapan partinin şuanki milletvekillerinden Mehmet Bekaroğlu da, Erdoğan’ı alkışladığı gerekçesiyle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a saldırdı. CHP’nin Saadet’ten devşirdiği İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirisini alkışladığını iddia ederek, “Diyanet İşleri Başkanı'nın derhal istifa etmesi gerekiyor” dedi.

Bekaroğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bir süre önce Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Külliyede yaptığı konuşmasının bir bölümünü basın mensuplarına izletti.

Kılıçdaroğlu-Erdoğan diyaloğu

Bekaroğlu, McKinsey ile yapılan ve daha sonra iptal edilen anlaşmaya ilişkin, Kılıçdaroğlu'nun hükümeti eleştirerek, “Ezanımıza saldırıyorlar dediklerinden para istiyorlar. Bunu millete nasıl anlatacaksınız?” ifadelerini kullandığını, buna karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise Kılıçdaroğlu'na cevap olarak, “Şimdi çıkmış ezanda Kur'an'dan bahsediyor. Sen ne anlarsın ezandan Kur'an'dan? Sadece milleti aldatmak için bir taraftan ezan Kur'an diyeceksin. Zaman zaman cenaze namazlarında görünmek suretiyle bu milleti aldatmaya kalkma.” şeklinde cevap verdiğini söyledi.

İlginç ifade: Erdoğan Kılıçdaroğlu’nun dinden çıkarmış

Konuşmanın yapıldığı sırada din görevlileri ile Diyanet İşleri Başkanının da hazır bulunduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alkışlandığını belirten Bekaroğlu, bu görüntülerin gündemden kaçtığını ifade etti. Erdoğan'ın konuşmasını, “vahim açıklamalar” olarak değerlendiren Bekaroğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın, ana muhalefet partisi başkanını dinden çıkarmasını anlıyoruz.

Alkış hazımsızlığı

Peki Diyanet İşleri Başkanı ne yapıyor? Cumhurbaşkanı bir insanı dinden çıkarıyor. Daha çok insanı dine davet etmekle görevlendirilmiş Diyanet İşleri Başkanı da alkışlıyor. Bu beter bir olaydır, rezalettir. Bunların döneminde dine verilen zarar hiçbir dönemde verilmedi.” görüşünü savundu.

İstifa çağrısı

Ortaya çıkan görüntünün "bölücülük" olduğunu ileri süren Bekaroğlu, “Diyanet İşleri Başkanı'na buradan sesleniyorum, derhal istifa etmesi gerekiyor. Sen kimsin arkadaş?” diye çemkirdi.