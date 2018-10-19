0553 313 94 23

CHP’de ikinci ‘alkış’ hazımsızlığı!.. Diyanet İşleri Başkanı’na “istifa et” dedi

CHP’nin Saadet’ten devşirme milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Muharrem İnce’nin izinden gidiyor. Dönemin 2’inci Ordu Komutanı İsmail Metin Temel’e, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı alkışladığı gerekçesiyle saldıran Muharrem’e özenen Bekaroğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirdiği gerekçesiyle istifasını istedi.

19 Ekim 2018 Cuma 15:24
CHP’de ikinci ‘alkış’ hazımsızlığı!.. Diyanet İşleri Başkanı’na “istifa et” dedi

CHP'li Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı alkışladığı bahanesiyle, teröristlere karşı etkili mücadelesiyle bilinen, dönemin 2’inci Ordu Komutanı İsmail Metin Temel’e saldırmış, Cumhurbaşkanı olması halinde “apoletlerini sökeceğini” söylemişti. Cumhuriyet tarihi boyunca karşıt görüşe düşmanlık yapan partinin şuanki milletvekillerinden Mehmet Bekaroğlu da, Erdoğan’ı alkışladığı gerekçesiyle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a saldırdı. CHP’nin Saadet’ten devşirdiği İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirisini alkışladığını iddia ederek, “Diyanet İşleri Başkanı'nın derhal istifa etmesi gerekiyor” dedi. 

Bekaroğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bir süre önce Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Külliyede yaptığı konuşmasının bir bölümünü basın mensuplarına izletti.

Kılıçdaroğlu-Erdoğan diyaloğu

Bekaroğlu, McKinsey ile yapılan ve daha sonra iptal edilen anlaşmaya ilişkin, Kılıçdaroğlu'nun hükümeti eleştirerek, “Ezanımıza saldırıyorlar dediklerinden para istiyorlar. Bunu millete nasıl anlatacaksınız?” ifadelerini kullandığını, buna karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise Kılıçdaroğlu'na cevap olarak, “Şimdi çıkmış ezanda Kur'an'dan bahsediyor. Sen ne anlarsın ezandan Kur'an'dan? Sadece milleti aldatmak için bir taraftan ezan Kur'an diyeceksin. Zaman zaman cenaze namazlarında görünmek suretiyle bu milleti aldatmaya kalkma.” şeklinde cevap verdiğini söyledi.

İlginç ifade: Erdoğan Kılıçdaroğlu’nun dinden çıkarmış

Konuşmanın yapıldığı sırada din görevlileri ile Diyanet İşleri Başkanının da hazır bulunduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alkışlandığını belirten Bekaroğlu, bu görüntülerin gündemden kaçtığını ifade etti. Erdoğan'ın konuşmasını, “vahim açıklamalar” olarak değerlendiren Bekaroğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın, ana muhalefet partisi başkanını dinden çıkarmasını anlıyoruz.

Alkış hazımsızlığı

Peki Diyanet İşleri Başkanı ne yapıyor? Cumhurbaşkanı bir insanı dinden çıkarıyor. Daha çok insanı dine davet etmekle görevlendirilmiş Diyanet İşleri Başkanı da alkışlıyor. Bu beter bir olaydır, rezalettir. Bunların döneminde dine verilen zarar hiçbir dönemde verilmedi.” görüşünü savundu.

İstifa çağrısı

Ortaya çıkan görüntünün "bölücülük" olduğunu ileri süren Bekaroğlu, “Diyanet İşleri Başkanı'na buradan sesleniyorum, derhal istifa etmesi gerekiyor. Sen kimsin arkadaş?” diye çemkirdi.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 15:24
  1. Ordu
  2. İstanbul
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. Muharrem İnce
  5. Mehmet Bekaroğlu
  6. Ali Erbaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Deniz Baykal, belediye başkan aday adayı oldu
    1. Deniz Baykal, belediye başkan aday..
    2. AK Parti'den ittifak açıklaması!
    3. TBMM Başkanı Yıldırım konuşuyor
    4. Oya Akgönenç son yolculuğuna uğurlandı
    5. Fenerbahçe'den şike ve yargıtay..
    6. Saadet liderinden 'öğrenci andı'..
    7. Beylikdüzü'nde müjdeli haber 3 saat..
    8. Japon deprem uzmanından tedirgin eden..
    9. İşgal ordusundan büyük yığınak
    10. Türkiye'nin risk primi düştü! ‘Değişim..
    11. CHP’de ikinci ‘alkış’ hazımsızlığı!....
    12. Güler: Kredi maliyetlerimiz üçe katlandı
    13. Açıklama geldi: 33 terörist öldürüldü
    14. Kaşıkçı'nın nerede öldürüldüğü tespit..
    15. Bedelli askerlikte flaş gelişme!..
    16. Uçuşun yeni adresine promosyon dopingi
    17. 500 yeni pilot güç kattı
    18. Yarın yola çıkıyor! Yolculuk 7 yıl..
    19. Star üretime başlıyor
    20. Riva'ya görkemli proje
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018

    Günün Karikatürü

    19 Ekim 2018
    Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
    Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
    FETÖ’cü silah şirketi hızla büyüyor
    FETÖ’cü silah şirketi hızla büyüyor