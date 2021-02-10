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Siyaset CHP'de iki isim daha istifa etti!
Siyaset

CHP'de iki isim daha istifa etti!

CHP'de Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce'nin istifasının ardından eski genel başkanlarla görüşen 3 eski milletvekilinden ikisi Mevlüt Dudu ve Hakkı Akalın istifa etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 12:04:00 -
CHP'de iki isim daha istifa etti!

Muharrem İnce'nin CHP'den istifasını açıklamasının ardından geçen hafta eski genel başkanlarla görüşen eski milletvekilleri Mevlüt Dudu ve Hakkı Akalın da CHP'den istifa etti. İki isim, İnce'nin Memleket Hareketi'ne katıldı. Eski genel başkanlarla görüşen üçüncü isim Metin Lütfi Baydar'ın ise istifa etmediği öğrenildi.

Dudu, Baydar ve Akalın, geçen hafta aynı gün içinde eski genel başkanlar Murat Karayalçın, Hikmet Çetin ve Deniz Baykal ile görüşmüştü. "Parti içi demokrasi" vurgusu yapılan görüşmelerin ardından Karayalçın'ın eski milletvekillerinin taleplerini genel başkan Kılıçdaroğlu'na ilettiği ve Kılıçdaroğlu'nun söz konusu üç isimle görüşeceği bilgisi kulislere yansımıştı.

 Edinilen bilgiye göre Dudu, Baydar ve Akalın'ın eski genel başkanlarla görüşmelerinde dile getirdikleri 3 önerisinden yalnızca "Cumhurbaşkanı adayının parti üyelerinin oylarıyla belirlenmesi"ne ilişkin görüşün "ittifak olmazsa" denilerek "şartlı müzakere" edilebiliceği kaydedildi. "Genel başkanın üyelerin oylarıyla seçimi" ile "2 seçim başarısız olan genel başkanın koltuğu bırakması" yönündeki tüzük değişikliği önerilerinin ise kabul görmediği belirtildi. Eski genel başkanlarla yapılan toplantıların ardından geçen süre zarfında genel başkan Kılıçdaroğlu'ndan üç isme görüşme yönünde bir davet gelmedi.

Edinilen bilgiye göre Dudu ve Akalın, İnce'nin CHP ile yollarını resmen ayırdığını duyurduğu basın toplantısının ardından e-Devlet üzerinden partilerinden istifa ederek İnce'nin lideri olduğu Memleket Hareketi'ne katıldı. Baydar'ın ise genel başkan Kılıçdaroğlu ile henüz görüşme gerçekleşmeden İnce'nin açıklama yapmasını etik bulmadığı ve partisinden istifa etmediği öğrenildi.

 

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