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CHP'de ihracı istenen Elazığ milletvekili Gürsel Erol savunma yaptı

CHP'nin 41 yıl sonra Elazığ'dan çıkardığı ilk milletvekili olan ve partinin kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk ettiği Gürsel Erol savunma yaptı.

24 Temmuz 2018 Salı 12:28
CHP'de ihracı istenen Elazığ milletvekili Gürsel Erol savunma yaptı

CHP'nin 41 yıl sonra Elazığ'dan çıkardığı ilk milletvekili olan ve kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilen Gürsel Erol savunma yaptı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 24 Haziran seçimlerinden sonra Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısı yapan ve ayrıca parti genel merkezi önünde oturma eylemi başlatacağını açıklayan Erol, Parti Meclisi (PM) kararı ile YDK'ye sevk edilmişti.

Erol, dün Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan başkanlığında toplanan YDK'ye katılarak savunmasını yaptı.

Erol'u dinleyen YDK, ihraç talebiyle ilgili herhangi bir karar vermezken, toplantı ileri bir tarihe ertelendi.

KILIÇDAROĞLU'NU İSTİFAYA DAVET ETMİŞTİ

CHP'nin 41 yıl aradan sonra Elazığ'dan çıkardığı ilk milletvekili olan Erol seçimlerdeki başarısızlığın genel merkez yönetiminden kaynaklandığını belirterek, "Mevcut Genel Merkez yönetimini sıfat ve unvanları ne olursa olsun bu mağlubiyetin sorumlusu olarak görüyorum ve derhal istifaya davet ediyorum." demişti.

Erol, CHP önünde oturma eylemi başlatacağını da duyurmuş ancak bir gün sonra "partililerin karşı karşıya gelmemesi için" eylemi iptal ettiğini açıklamıştı.

Gürsel Erol, 28 Haziran'da toplanan PM'de, oy çokluğu ile tedbirli olarak "kesin ihraç" talebiyle YDK'ye sevk edilmişti.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 12:28
  1. Elazığ
  2. Artvin
  3. Gürsel Erol
  4. chp ihraç

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