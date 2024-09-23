CHP'de gizli darbe! İmamoğlu ve Özel'den Kılıçdaroğlu’na ihanet planı! Adaylık savaşı başlıyor

İsmet Özçelik, CHP’nin tüzük kurultayını tamamlamasına rağmen parti içi tartışmaların bitmediğini söyledi. Ekrem İmamoğlu’nun siyasi yasağını etkileyebilecek yargı sürecine dikkat çeken Özçelik, İmamoğlu’nun bu sürecin olumsuz sonuçlanması durumunda CHP genel başkanlığı için hazırlandığını belirtti. Özgür Özel’in parti içindeki konumunu da değerlendiren yazar, Özel’in rakı fiyatları üzerine yaptığı açıklamaların kamuoyunda tepki çektiğini ifade etti. İşte İsmet Özçelik'in Aydınlık gazetesindeki yazısı:

"CHP Tüzük Kurultayını bitirdi.

Ama sular durulmuş değil.

Ankara’daki ofisler…

Sürekli toplantılar yapılıyor.

Öyle ülkenin sorunları değil…

CHP içi gelişmeler tartışılıyor.

Sadece ofislerde mi?

Genel merkezdeki katlarda da durum aynı.

İMAMOĞLU’NUN DURUMU

Şimdi gözler İmamoğlu kararında.

Olayı kısaca özetleyelim.

İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, YSK üyelerine “ahmak” dediği gerekçesiyle Ekrem İmamoğlu'na Aralık 2022'de 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Bu aynı zamanda siyasi yasağı da getiriyor.

İmamoğlu karara itiraz etti.

Dava İstinaf Mahkemesi'nde.

Bu konuda verilecek karar…

Sonrasında Yargıtay aşaması.

İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığını da etkileyecek.

KASIM AYI

İstinaf Mahkemesi 2 yıldır karar vermedi.

CHP kulislerinde bir tarih konuşuluyor.

Kaynağı kim belli değil.

Ama kasım ayı işaret ediliyor.

Buna göre hesap kitap yapılıyor.

İmamoğlu’nun adaylığı zora girerse…

Kimin ismi öne çıkacak?

Bu konuda senaryolar gündemde.

Mansur Yavaş, Özgür Özel…

Sessizce fırsat kollayanlar…

Herkesin gözü mahkemenin kararında.

İMAMOĞLU CEPHESİ

İmamoğlu cephesi de boş durmuyor.

Onlar da gelişmeleri yakından takip ediyor.

Olası hamleler üzerine kafa yoruyor.

A, B, C planları tartışılıyor.

Bunlar arasında CHP genel başkanlığı da var.

“Erdoğan modeli” dillendiriliyor.

Yasağı CHP genel başkanlığında karşılama…

Kitlesel tepkilerle zorlama…

İmamoğlu’nun son açıklamaları…

“Cezayı verin de görelim.

Türkiye ayağa kalkar, kabul etmez” tavrı…

Hepsi bu çerçevede.

ABD ve AB de yakın takipte.

Malum Türkiye üzerine hesapları var.

Diplomatların bu konuda nabız yokladıkları…

ABD ve AB yetkililerinin özel görüşmelerde konuyu gündeme getirdikleri…

Hatta işi tehdit boyutuna vardırdıkları ifade ediliyor.

Ekonomide yaşadığımız kriz…

Ellerini kuvvetlendirdiğini düşünüyorlar.

Bunu da saklamıyorlar.

ÖZGÜR ÖZEL

CHP’de durum özetle böyle.

Peki Özgür Özel ne alemde?

Son günlerde yaptığı bir konuşma…

Özel şöyle demiş:

“CHP iktidarında...

Hayat 10 yılda 10 kat ucuzlayacak.

Ya da malların fiyatları sabit kalacak.

Gelirlerimiz 10 kat artacak.”

Hızını alamamış.

Madde madde saymış:

“Otobüs bileti 500 değil 50 TL.

Kıyma 550 değil, 55 TL.

Pirzola 700 değil 70 TL.”

Rakıyı sona bırakmış.

“1 litre rakı bin 400 değil 140 lira olacak” sözü vermiş.

‘KAFASI İYİ MİYMİŞ’

Özel son dönemde rakıdan çok söz eder oldu.

Emekli 12 bin 500 liraya geçinmeye çalışıyor.

İşçi “geçinemiyoruz” diye miting yapıyor.

Esnaf kepenk indirmek zorunda kalıyor.

Çiftçi tarlasını ekmekte zorlanıyor.

Halk geçinememekten şikayetçi.

Özel, rakı fiyatından bahsediyor.

İşin politik yanı bir yana…

Verdiği rakamların bilimsel ciddiyeti yok.

Ama yine de merak ettim.

CHP’li bir ekonomiste Özel’in hesabını sordum.

Önce güldü.

Sonra da “Kafası iyi miymiş?” dedi.

ÖZEL’İN DURUMU

Özgür Özel’le ilgili tartışmalar…

Ne olduğunu bilmiyorum.

“Arşiv giderek kabarıyor” ifadesi kullanılıyor.

Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşmeler.

“Parti netameli bir sürece giriyor.

Özgür’le bu işi götüremeyiz” fikri dillendiriliyormuş.

Belli ki arka planda bir şeyler var.

Ben sadece kulis bilgilerini paylaşıyorum.

Herkesin kendi hesabı olduğu…

Ciddi bir kriz yaşandığı belli.

Peki kriz ne zaman patlar.

İzlenimim İmamoğlu kararına bağlı.

O nedenle herkes pusuda."

{relation id:1887831 slug:'yazar-orhan-pamuktan-kiracilarina-kumpas-yok-artik-daha-neler'}