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CHP'de geri sayım

Kurultay için 625 delegenin imzası gereken CHP’de muhalifler ıslak imzalı 559 dilekçenin kendilerine ulaştığını duyurdu.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 08:18
CHP'de geri sayım

CHP'deki kurultay savaşı tüm hızıyla sürerken, CHP'de parti içi muhaliflerin önde gelen ismi Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, gelinen noktaya dair dün Meclis'te basın açıklaması yaptı. Tüzün, şu ana kadar ıslak olarak 559 imzanın ellerinde olduğunu belirtti. Tüzün, "559 imza elimizde 69'u da postada. Toplam 628 imza topladık" dedi.

NOTER TESPİTLİ 559 İMZA

Muhalifler, imza sayısına ilişkin tartışmaların önüne geçmek üzere noter onaylı imzaların sayısını yine noter huzurunda tespit ettirdi. Ankara 47. Noteri yetkili Başkatibi Tevfik Kadri Anarat'ın imzasını taşıyan tespit tutanağında ise Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün 'noter onaylı imza sayısı'nın tespitini talep ettiği belirtilirken iki klasör halinde olan imzaların tek tek sayıldığı, kurultay delegelerinin ad ve soyadları yazılarak tespit edildiği kaydedildi. Noter tespit tutanağında, noter onaylı imza sayısının 559 olduğu belirtildi.

"700 IMZAYI AŞACAĞIZ"

Tüzün, basın toplantısında 69 delegenin ise noter onaylı imzasının fotoğrafını gönderdiğini belirtirken bunlarla birlikte imza sayısının 628'e ulaştığını bildirdi. Tüzün 30 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00'a kadar imza sürecinin devam edeceğini belirtirken toplam imza sayısının 700'ü aşmasını beklediklerini ifade etti. Tüzün il başkanları ve milletvekillerinin 'kurultay yapılmasın' açıklamasını eleştirirken il başkanlarının şahsi görüşünü açıkladığını, delegelerle istişarede bulunmadan genel merkeze destek açıklaması yaptıklarını söyledi. Tüzün "il başkanlarının toplantısında İstanbul il başkanı vardır ama İstanbul'da 75 arkadaşımız kurultay için imza verdi. Yine İzmir il başkanımız bildiride bulundu. Ama 27 delegemiz imza verdi. Ankara'dan 23 arkadaşımız kurultay için imza verdi. Konya il başkanımız vardı ama Konya'dan 21 arkadaşımız imza verdi" diye konuştu.

TEHDİT VE ŞANTAJ İDDİASI

Tüzün, genel merkezin delegelere baskı yaptığı iddialarıyla ilgili de "İmzaları geri çektirin' şantajını duyuyoruz, bunları üzülerek izliyoruz. CHP delegesi asildir, esir değildir. Bugüne kadar hiçbir tehdit ve şantaja boyun eğmemiştir, eğmeyecektir. CHP'nin tüzüğünün değişmesine, kurultay yapılmasına kimse engel olamayacaktır. İmza atmayanlara 'sakın atmayın' tehdidinin olduğunu ne yazık ki biliyoruz" dedi. Tüzün bugüne kadar delegelerden 'imzamı geri çekiyorum' şeklinde kendilerine bir geridönüş olmadığını da kaydetti. Muhaliflerin 30 Temmuz'un ardından genel merkeze imzaları sunmak üzere 7 günlük süreleri bulunurken Tüzün "Biz bu toplam sayıları dosyamızda ıslak imzalarıyla birlikte Genel Merkezimize uygun gün ve saatte teslim edeceğiz" dedi.

PAZARTESİ SON GÜN

CHP tüzüğüne göre olağanüstü kurultaya gidilebilmesi için ya genel başkanın çağrısı ya da yaklaşık 625 delegenin noter tasdikli imzası aranıyor. Bu imzaların ise en geç Pazartesi günü 17.00'a kadar genel merkeze teslim edilmesi gerekiyor. Muhalifler, resmi olarak 559 imzaya ulaşırken, bu rakamı son başvuru süresine kadar 625 tamamlamaları halinde, tüzük gereği olağanüstü kurultayın da yolu açılmış olacak. CHP'deki olağanüstü kurultay tartışmaları safların netleşmesine de yol açtı. Kılıçdaroğlu'na destek veren bildiriye 59 il başkanı imza koyarken, 22 il başkanı da imza koymadı. Muhaliflerle birlikte hareket eden bu il başkanlarının yanı sıra önceki gün Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasında bulunan ve 'kurultaya gerek olmadığı' görüşünü ortaya koyan 129 milletvekilinin ortak bildirisine kurultay talep eden 12 milletvekili de katılmadı.


(Sabah)
Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 08:18
  1. Konya
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Bilecik
  5. Ankara
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