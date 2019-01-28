CHP'de Fatih Mehmet Bucak krizi patlak verdi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK'nın Parti Meclisi'ne sunduğu listede Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi için Fatih Mehmet Bucak'ın isminin yer alması tepkilere neden oldu.

CHP yönetimi, dün uzun saatler süren toplantıların ardından İzmir ve İstanbul’un ilçelerinde seçime katılacak adaylarını belirledi. Aday adayları önce CHP MYK’da ele alındı. MYK’da oluşturulan liste, Parti Meclisi’nin onayına sunuldu. MYK’nın hazırladığı listede Fatih Mehmet Bucak ismi dikkat çekti. PM’de geri çekildi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK, Fatih Mehmet Bucak’ı, CHP’nin Siverek adayı olarak Parti Meclisi’nin onayına sundu. Ancak Parti Meclisi üyeleri, Bucak ismine sert tepki gösterdi. Tepkilerin ardından, Fatih Mehmet Bucak, oylamaya dahi sunulmadan listeden çıkarıldı. Bucak aşiretiyle ilk temas Bucak aşiretinin adı, 3 Kasım 1996’ta Balıkesir’in Susurluk ilçesinde gerçekleşen ve ‘Susurluk olayı’ olarak bilinen kaza ile duyulmuştu. Olayda Bucak aşiretinden DYP eski Milletvekili Sedat Bucak yaralanmıştı. CHP’nin Bucak aşiretiyle tek ilişkisi Fatih Mehmet Bucak değil. Yine Bucak aşiretinden Ali Murat Bucak da CHP’nin Şanlıurfa Milletvekili seçilmişti.

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