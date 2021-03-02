CHP’de erkek erkeğe rezalet! 102. günde 19. skandal

Kadın hakları konusunda mangalda kül bırakmayan CHP yönetimi ve arka bahçesi konumundaki kadın dernekleri tam 102 gündür CHP’de yaşanan taciz ve tecavüz vakaları karşısında manidar suskunluğunu sürdürürken, daha büyük bir skandal Denizli’de patladı. “CHP’den istifa ederek Muharrem İnce’nin partisine geçecek” denilen CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar’ın, eşcinsel ilişkiler nedeniyle istifa ettiği iddia edildi.

Tecavüz vakaları mutasyona mı uğradı?

Gazeteci Zihni Çakır, “CHP’li bir vekilin eşcinsel ilişkileri üzerine Denizli’deki bir şantaj çetesinin tehditlerine dayanamayıp savcılığa gittiği, olayın savcılığa intikal etmesi üzerine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tarafından istifası istendiği belirtiliyor” paylaşımı gündeme bomba gibi düştü. CHP’ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet Gazetesi yazarı Yalçın Bayer de kendisini arayan CHP’lilerin açıklamalarına dayandırdığı paylaşımında, “Denizli Mv. Teoman Sancar CHP’den istifa etti. İşin başka bir tarafı varmış! Bizi arayan CHP’liler yeni bir skandalla karşı karşıya olduğunu söylediler. ‘Ayıp’ diye nitelenen bu skandalın altından nasıl kalkacak CHP” ifadelerini kullanarak skandalı doğruladı.

Siyaset dünyası şokta

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de CHP’li Sancar’ın istifasının ardından attığı kutlama mesajını sildiğini açıklayarak, “Kutlama mesajımı sildim çünkü Sancar’ın istifası, onurlu bir istifa değilmiş” diye yazdı. İddiaların çok vahim olduğunu belirten Gökçek, “Yer yerinden oynayacak. CHP bu olayın altından kalkamaz, ancak o kadar söyleyebilirim. Felaket ötesi” dedi. Son olarak CHP Kırıkkale Gençlik Kolları çalışanı N.E.Y’nin 17 yaşındaki bir erkek çocuğuna yönelik cinsel istismarı ile CHP’de yaşanan taciz, tecavüzlere, fiili livata da eklenmişti. CHP’li Sancar’ın da eşcinsel bir ilişkiyle gündeme gelmesi, parti teşkilatlarında kadınlara yönelik pandemiye dönüşen taciz ve tecavüz vakalarının mutasyona uğradığı şeklinde yorumladı.

Sancar doğruladı

Öte yandan; basına yaptığı açıklamada hakkındaki şantaj ve tehdit iddialarını doğrulayan Sancar da şunları söyledi: “Hakkımda adliyeye yansımış bir dosya var. Bu dosyada şantaj ve tehdit iddiası var. Bu nedenle, bu süreçte partime zarar vermeyeyim diye CHP’den istifa ettim.”

Vaka sayısı 19’a ulaştı

Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP yönetimi, il, ilçe örgütlerinde patlak veren tecavüz skandalları karşısında 3 maymunu oynarken, partide yaşanan rezaletlerin ardı arkası kesilmiyor. CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz’ün 20 Kasım’da, parti teşkilatından bir kadına tecavüz etmesiyle başlayan, ardından Ümraniye, Pendik, Avcılar, Esenler, Didim ilçe teşkilatları ile Konya, Bursa, Muğla, Sivas, Antalya il teşkilatlarına sıçrayan taciz, tecavüz ve zina vakası sayısı Denizli’deki skandalla 19’a ulaştı.

CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı U.G.Y, İstanbul İl Başkan Yardımcıları Özgür Aydın, Yasin İlgar, Sultangazi İlçe Başkanı Murat Poyraz, Muğla İl Yöneticisi Mehmet A, Osmangazi İlçe Başkanı M.A, Kemer eski İlçe Başkanı, Esenler, Kartal ve Ümraniye ilçe yöneticileri hakkında da taciz suçlaması yapıldı. CHP’nin Bursa Osman Gazi İlçe Başkanı Metin Akyolcular’ın, 17 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiğinin görüntüleri basına yansıdı.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile CHP’li iki meclis üyesinin S.T isimli kadına tecavüz ettiği iddialarının yanı sıra CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yasin İlgar, yine İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Aydın, Sultangazi İlçe Başkanı Murat Poyraz hakkında da parti içi taciz söylemleri gündemi sarsmıştı.

Rezalet diz boyu!

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı U.G.Y’nin de işe aldığı bir kadını kendi evinde taciz ettiğini bizzat mağdure dile getirdi. CHP Esenler ve Ümraniye teşkilatlarında görev yapan iki ismin ve Kartal eski Gençlik Kolları Başkanı’nın da taciz vakalarına karıştığı ifşa olmuştu. CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz’ün, bir kafenin üst katına götürdüğü kadını önce darp sonra tecavüze kalkıştığı görüntüleri de 83 milyon tarafından izlendi. Tutuklanan Karagöz hakkında 25 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. İstanbul teşkilatındaki rezaletler bizzat İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından kapatılmaya çalışıldı. CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı G.Ö.A hakkında 5 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı. CHP’li Şişli Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı U.G.Y. tarafından cinsel saldırıda bulunulduğu iddia edilen Z.A.’ya ise şikayetini geri çekmesi için protokol yapıldığı ortaya çıkmıştı.