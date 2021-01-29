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Siyaset CHP'de deprem! Üç vekil birden istifa etti!
Siyaset

CHP'de deprem! Üç vekil birden istifa etti!

CHP'li üç vekil TBMM'de düzenlediği basın toplantısı ile istifasını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 17:24:00 - 2021-01-29 18:00:33
CHP'de deprem! Üç vekil birden istifa etti!

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Yalova Milletvekili Özcan Özel TBMM'de düzenlediği basın toplantısı ile partisinden istifa etti. CHP'den istifa eden üç vekil TBMM’de ortak basın toplantısı düzenledi.

'HDP'nin dizinin dibinde iktidar arayan CHP'ye geldik'

Mehmet Ali Çelebi istifa kararını şu ifadelerle açıkladı:

"CHP yöneticileri yanlışları düzeltmektense bende bozguncu bir ruh görmüşlerdir. Başka partileri parlatan CHP’ye geldik. Yabancılardan demokrasi dilenen CHP’ye geldik. Atatürk demekten imtina eden CHP’ye geldik. HDP yönetimine ses çıkaramayan CHP’ye geldik. Kumpaslarla dizayn edilen kurultaylara, aklına istifa gelmeyen makam sevicilerin olduğu CHP’ye geldik. Abdullah Gül ve türevlerine bel bağlayan CHP’ye geldik. HDP’nin dizinin dibinde iktidarı arayan CHP’ye geldik. Silivri’de teslim olmadım şimdi de olmuyorum. O zaman tehditlere boyun eğmedim şimdi de eğmiyorum."

CHP'nin vekil sayısı 135'e düştü

Çelebi'den sonra Özel ve Aksoy'un da istifa etmesinden sonra CHP'nin TBMM'deki koltuk sayısı 135'e düştü. CHP'de yaşanan 'Muharrem İnce' hareketliliği ilk olarak mektup tartışması ile gün yüzüne çıkmıştı. İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki mektubu göndermişti.

Devreye Özgür Özel girmişti

CHP'de parti politikalarını eleştiren her iki milletvekili için grup başkanvekilleri devreye girmiş, Grup Başkanvekili Özgür Özel, Muharrem İnce'nin kuracağı partiye katılacağı ileri sürülen milletvekilleri ile görüşmüştü.

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