CHP'de deprem! Odasını boşalttı, istifa edecek
CHP’de seçim sonuçlarının ardından tepkilerin odağındaki isim olan Tuncay Özkan'ın odasını boşalttığı öne sürüldü.
CHP’de seçim sonuçlarının ardından sular durulmuyor. Kılıçdaroğlu’nun medya ve iletişimden sorumlu Tuncay Özkan’ı seçim gecesi yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle görevden aldığı iddia edildi. Özkan’ın odasını boşalttığı ve Pazar günü istifasını vereceği öne sürüldü.
Meclis çoğunluğunu ve Cumhurbaşkanlığını kazanamayan muhalefette seçim sonuçlarının yankıları sürüyor.
CHP’de değişim sesleri sürerken flaş bir iddia geldi.
Ulusal Kanal'ın haberine göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun medya ve iletişimden sorumlu baş danışmanı Tuncay Özkan’ı görevden aldı.
Özkan’ın görevden alınmasına seçim akşamı iletişim süreçlerinin aksaması gerekçe gösterildi.
İstifa edecek deniyor
Öte yandan Özkan’ın CHP Genel Merkezi’ndeki odasını boşalttığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun Pazar günü Özkan’dan istifasını yazılı olarak isteyeceği öne sürüldü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel 14 Mayıs seçimlerinin ardından Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kararıyla görevden alınmıştı. Ayrıca ilk tur sonrası Kılıçdaroğlu'nun reklam ekibi değiştirilmişti.