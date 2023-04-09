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Siyaset CHP’de deprem! Aralarında “SİHA Sezgin” de var
Siyaset

CHP’de deprem! Aralarında “SİHA Sezgin” de var

Yeniakit Publisher
2023-04-09 13:08:00 -
CHP’de deprem! Aralarında "SİHA Sezgin" de var

CHP Parti Meclisi toplantısının sonlanmasıyla birlikte milletvekili adayları netleşmeye başladı. Gürsel Tekin, Sezgin Tanrıkulu, Mehmet Akif Hamzaçebi, Mehmet Bekaroğlu ve Aykut Erdoğdu gibi isimler listelerde kendilerine yer bulamadı.

CHP Parti Meclisi toplantısının sonlanmasıyla birlikte milletvekili adayları netleşmeye başladı. 

Listelerde yer alamayan milletvekillerinden bazılarının seçildikleri eski bölgelerle birlikte isimleri şöyle:

İstanbul 1. bölge

Mehmet Akif Hamzaçebi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Onursal Adıgüzel

Gürsel Tekin

İbrahim Kaboğlu

İstanbul 2. bölge

Aykut Erdoğdu

Sezgin Tanrıkulu

İstanbul 3. bölge

Mehmet Bekaroğlu

Sibel Özdemir

Turan Erdoğan

Gülizar Emacan

Ankara 1. bölge

Levent Gök

Ali Haydar Hakverdi

Bülent Kuşoğlu

Nihat Yeşil

Yıldırım Kaya

Haluk Koç

Servet Ünsal

 

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