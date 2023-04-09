CHP’de deprem! Aralarında “SİHA Sezgin” de var
CHP Parti Meclisi toplantısının sonlanmasıyla birlikte milletvekili adayları netleşmeye başladı. Gürsel Tekin, Sezgin Tanrıkulu, Mehmet Akif Hamzaçebi, Mehmet Bekaroğlu ve Aykut Erdoğdu gibi isimler listelerde kendilerine yer bulamadı.
CHP Parti Meclisi toplantısının sonlanmasıyla birlikte milletvekili adayları netleşmeye başladı.
Listelerde yer alamayan milletvekillerinden bazılarının seçildikleri eski bölgelerle birlikte isimleri şöyle:
İstanbul 1. bölge
Mehmet Akif Hamzaçebi
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Onursal Adıgüzel
Gürsel Tekin
İbrahim Kaboğlu
İstanbul 2. bölge
Aykut Erdoğdu
Sezgin Tanrıkulu
İstanbul 3. bölge
Mehmet Bekaroğlu
Sibel Özdemir
Turan Erdoğan
Gülizar Emacan
Ankara 1. bölge
Levent Gök
Ali Haydar Hakverdi
Bülent Kuşoğlu
Nihat Yeşil
Yıldırım Kaya
Haluk Koç
Servet Ünsal