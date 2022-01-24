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Siyaset CHP'de deprem! AK Parti'ye geçtiler
Siyaset

CHP'de deprem! AK Parti'ye geçtiler

Kırşehir’in Kaman ilçesinde CHP'li 2 belediye meclis üyesi AK Parti’ye geçti.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 19:03:00 -
CHP'de deprem! AK Parti'ye geçtiler

Kırşehir’in Kaman ilçesinde CHP'li 2 belediye meclis üyesi AK Parti’ye geçti.

Kaman Belediyesi CHP meclis üyeleri Bayram Kaman ve Timur Zorlu, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye geçtiğini duyurdu.

AK Parti Kaman İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen rozet takma törenine, Kaman İlçe Belediye Başkanı Necati Çolak, AK Parti Kaman İlçe Başkanı Kamil Avşaroğlu ve partililer katıldı.

Burada bir açıklama yapan AK Parti İlçe Başkanı Kamil Avşaroğlu, "AK Parti Kaman Teşkilatı, her geçen gün daha güçlenerek Kaman halkının hizmetkarı olmaya devam etmektedir. Partimize üye olan meclis üyelerine teşekkür ederim” dedi.

 

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