CHP'de demokrasi bu kadar olur! Pazarlıklar başladı

24 Haziran seçimlerinde tercihini istikrardan yana kullanan Türk milleti Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden başkan seçti. Seçimlerde büyük hezimete uğrayan CHP'de kriz patlak verdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu girdiği tüm seçimleri kaybetmesine rağmen koltuğunu bırakmamakta ısrarcı. Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen partililer, Muharrem İnce için delegelerin noter huzurunda imzasını almaya başladı.

Bu süreçte CHP Genel Merkezi tarafından delegelere baskı yapıldığı iddiaları sürekli gündemdeydi. Genel Merkez tarafından kabul edilmeyen iddialar bir seviye daha ileri taşındı.

İHALE VE İŞ İMKANI

Muharrem İnce'nin sözcüsü olarak Meclis'te açıklama yapan Yaşar Tüzün ile Gaye Uluser, kirli pazarlıklar döndüğünü söyledi. Gaye Uluser, belediye başkanlarının delegeleri arayarak ihale ve yakınların iş teklif ettiğini söyledi.