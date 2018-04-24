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CHP'de Cumhurbaşkanlığı için Muharrem İnce sürprizi

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı için 24 Haziran'da kendi adayını çıkarması formülü tartışılmaya başlandı. Partide Cumhurbaşkanlığı adayları için geçen isimlerin arasında CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce de var.

24 Nisan 2018 Salı 09:17
CHP'de Cumhurbaşkanlığı için Muharrem İnce sürprizi

Kulislerde parlamento seçimleri için ittifak yapılması ve CHP’nin de cumhurbaşkanlığı için kendi adayını çıkarması formülü tartışılmaya başlandı. Bunun üzerine partide cumhurbaşkanlığı adaylığı için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ve CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin adları geçiyor.

PM’de tartışılacak

Kulislerde Büyükerşen’in hem sağ hem de sol seçmenden oy alabileceği ve bu nedenle CHP’nin elindeki en güçlü seçenek olduğu vurgulanıyor. CHP, cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğini tartışmak için bugün PM’yi olağanüstü toplayacak. Toplantıda PM üyeleri cumhurbaşkanı adayına dönük düşüncelerini dile getirecek. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Toplantıda üç ismin cumhurbaşkanı adayı olarak tartışılması bekleniyor.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 09:17
  1. Yalova
  2. İstanbul
  3. Eskişehir
  4. Cumhurbaşkanı
  5. Muharrem İnce

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