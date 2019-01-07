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CHP'de çatlak: Mansur Yavaş doğru aday değil

CHP İzmir Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Selin Sayek Böke, katıldığı bir panelde partisinin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Mansur Yavaş'ın doğru aday olmadığını söyledi.

07 Ocak 2019 Pazartesi 11:59
CHP'de çatlak: Mansur Yavaş doğru aday değil

Marmaris’te Birleşik Haziran Hareketi tarafından, "Yerel Yönetim, Kent Kimin İçin?" paneli düzenlendi. Armutalan Kültür Merkezi’ndeki panele CHP İzmir Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Selin Sayek Böke ve Özgürlük ve Dayanışma Partisi Genel Başkanı Alper Taş konuşmacı olarak katıldı.

Panele Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, CHP İlçe Başkanı Tolga Akbay, CHP Belediye Başkan Aday Adayı Acar Ünlü ve davetliler katıldı. Yerel yönetimle ilgili yapılan konuşmaların ardından panelistlere sorular yöneltildi. Katılımcılardan biri Böke’ye, “CHP Parti Meclisi toplantısında Mansur Yavaş’ın adaylığı oylanırken oylamaya neden katılmadınız?” diye sordu.

Oy kullanmaktan çekinmediğini belirten Böke, “Mansur Yavaş’ın doğru bir aday olmadığını televizyon kanallarında söylemiş biriyim. Oy kullanmaktan çekinecek bir siyasetçi değilim. Ama artık aday oldu. CHP’nin iktidarı için mücadele edecek biri olarak da sonuna kadar bana ne düşüyorsa yapmaya devam edeceğim. Oy kullanamadım, çünkü Meclis’te bütçe konuşmam vardı. Grup başkanvekillerimiz 'Hemen gitmen gerekiyor' dedi. Konuşmamdan 10 dakika önce Parti Meclisi’nden fırladım. Konuşmamdan sonra maalesef Parti Meclisi toplantısı biterken yetiştim” dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 11:59
  1. İzmir
  2. selin sayek böke
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