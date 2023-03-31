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Siyaset CHP’de "Candan Erçetin" isyanı çıktı! Teşkilat bu yüzden ayaklandı
Siyaset

CHP’de "Candan Erçetin" isyanı çıktı! Teşkilat bu yüzden ayaklandı

Yeniakit Publisher
2023-03-31 16:27:00 -
CHP’de "Candan Erçetin" isyanı çıktı! Teşkilat bu yüzden ayaklandı

CHP, 14 Mayıs seçimlerinde vitrine koymaya hazırlandığı Candan Erçetin krizi yaşanıyor. Candan Erçetin'in memleketi Kırklareli'den adaylık başvurusu yapması, Kırklareli CHP teşkilatını ayaklandırdı. "Candan Erçetin başka bir yerden aday gösterilsin" diyerek Genel Merkez'i bastı. Telefonlar da susmuyor...

Milletvekili aday adaylığı başvuruları tamamlanan partilerde 9 Nisan’da Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilecek listelere dair yoğun bir çalışma sürüyor. 2018 seçimlerine göre aday adaylığı başvurusunu ikiye katlayan ve 3 bin 500’ün üzerinde adaylık başvurusu alan CHP’de milletvekilliği listelerine dair son sözü cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu söyleyecek.

Candan Erçetin, Kırklareli'ni istedi

CHP’ye aday adaylığı başvurusunda bulunan isimler arasında ünlü sanatçı Candan Erçetin de yer aldı. Lüleburgaz doğumlu olan Erçetin'in Kırklareli'nden adaylık başvurusu yapması ve CHP'nin vitrin adaylarından biri olması Kırklareli CHP il örgütünü ayaklandırdı. Erçetin’in Kırklareli’nden adaylığına karşı olan çok sayıda parti örgütü temsilcisi, Genel Merkez'e çıkarma yaptı. 

Kırklareli yerine İstanbul'dan gösterin

Kırklareli CHP yöneticileri genel başkan yardımcılarına Candan Erçetin'le ilgili itirazlarını iletti. CHP Genel Merkezi’ne gelerek Erçetin’in Kırklareli yerine İstanbul gibi daha merkezi bir yerden aday gösterilmesini talep edenlerin yanı sıra parti kurmaylarını telefonla arayarak Erçetin’in başka bir bölgeden aday gösterilmesi gerektiğini ifade edenler oldu.

Çevre sorunlarını çözecek aday isteriz

İtirazların merkezinde çevre örgütlerinin temsilcileri yer aldı. Kentin çok sayıda çevre sorunu olduğunu belirten temsilcilere göre, bu konuda adım atacak isimlerin kenti Meclis’te temsil etmesi gerekiyor. 14 Mayıs’taki seçimlerde üç milletvekili çıkaracak olan kenti, parlamentoda hali hazırda iki CHP, bir de AK Parti milletvekili temsil ediyor.
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Yorumlar

Gültekin

Kılıçdaroğlu, CHP'nin DNA'sını tamamen bozmasından dolayı çatlak sesler her zaman yükseliyor, ve yükselmeye de devam edecektir. CHP'nin bugünün yönetimi vatana sahip çıkan gerçek CHP'lileri temsil etmiyor, CHP, geçmişinde hiç bir teröristlerden, bu kadar açık destek gelmemiştir, hiç eşyadan dünyaya hükümdar olur mu?
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