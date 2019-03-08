CHP'de büyük panik! O iller kaybediliyor

CHP son dönemde yaşadığı çalkantı ve skandalların üstünü örtmek ve seçmene moral pompalamak için anket sonuçlarıyla bir algı operasyonu yönetmeye çalışıyor. Anket şirketlerinin kamuoyu ile paylaştığı sonuçlar ne derece gerçekle örtüşüyor? Akşam yazarı Emin Pazarcı kulislerde ve kamuoyunda yayılan duyum ve yorumlara bakarak CHP stratejisini analiz etti.

Pazarcı, CHP’nin daha şimdiden bazı yerlerde zafer ilan etmesinin içine düştüğü kaotik durumdan çıkmak için doğal bir refleks olduğunu söyleyerek “Örgütü diri tutmak ve seçmene moral aşılamak gerekir. Aksi takdirde nal toplamak kaçınılmaz. CHP de bunu yapmaya çalışıyor. O yüzden çıtayı yükseklere çıkarıyor. Üstelik, bu tür algı operasyonlarının bir başka faydası daha var. İstenilen sonuç elde edilemezse, seçimin ardından “Oylarımız çalındı” yaygarasının koparılmasına da zemin hazırlıyor.” İfadelerini kullandı.

CHP'nin kapalı kapıları ardında neler konuşuluyor?

31 Mart yerel yönetim seçimlerine, terör örgütü PKK’nın siyasi kolu HDP, İP, SP’nin de içinde yer aldığı Kandil ve FETÖ destekli ittifakla yola çıkan CHP’nin seçim gündeminde sandıkta vahim sonuçlar gözüküyor. Pazarcı, zillet ittifakının başını çeken CHP’nin içine düştüğü çıkmazı şöyle ifade ediyor;

"Kırklareli’nden başlayayım. CHP’lilere bakılırsa Kırklareli kaybediliyor. CHP, mevcut Belediye Başkanı Kesimoğlu’nu aday göstermedi. O da seçime bağımsız giriyor. Böyle bir tabloda Cumhur İttifakı’nın MHP’li adayı Derya Bulut’un ipi göğüsleyeceği, Mehmet Kesimoğlu’nun 2, CHP adayının ise ancak 3. olabileceği değerlendirmesi yapılıyor. Eskişehir’e “şimdiden kaybedildi” gözüyle bakılıyor. Zaten Belediye Meclisi’nde çoğunluk AK Parti’deydi. Bu seçimde Yılmaz Büyükerşen’in de koltuğu kaybedeceğine kesin gözüyle bakılıyor. CHP’liler bile AK Parti Eskişehir Büyükşehir Adayı Burhan Sakallı için “banko” diyor. CHP, Muğla’da ciddi hatalar yaptı. O yüzden Muğla’yı da kaybedecek. CHP’nin mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Osman Gürün, bütün ilçe belediye başkanları ile sürtüştü. Marmaris’te Ali Acar’ı aday yaptırmadı; Acar, DSP’den aday oldu. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un önünü kesmek istedi; o da Muğla’da DP Büyükşehir Adayı olarak karşısına çıktı. Aday gösterilmeyen CHP’li Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçi aynı şekilde, Muğla’dan bağımsız aday oldu. Aday yapılmayan Ortaca Belediye Başkanı da DP’ye geçip, Osman Gürün’e savaş açtı. CHP’nin bu şartlarda Muğla’da kazanması mümkün değil. Muğla Büyükşehir Belediyesi, böylece Cumhur İttifakı’nın Adayı AK Partili Mehmet Nil Hıdır’a hediye edildi."