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Medya CHP’de büyük fırtına koptu! Kim kimle beraber, neyin peşinde her şey karmakarışık
Medya

CHP’de büyük fırtına koptu! Kim kimle beraber, neyin peşinde her şey karmakarışık

Yeniakit Publisher
2024-08-27 13:35:00 - 2024-08-27 11:25:40
CHP’de büyük fırtına koptu! Kim kimle beraber, neyin peşinde her şey karmakarışık

Tunca Bengin, CHP içinde tüzük kurultayı öncesinde yaşanan çekişmelere dikkat çekti. Bengin, partide dört ayrı kutbun Genel Başkanlık ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı için mücadele ettiğini belirtti. Yazar, parti içinde birlik görüntüsünün olmadığını ve bu durumun seçmen güvenini zedelediğini ifade etti. CHP'nin içindeki karışıklığın, partiye olan güveni nasıl etkilediğini sorgulayan Bengin, Milliyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

Tunca Bengin, CHP içinde tüzük kurultayı öncesinde yaşanan çekişmelere dikkat çekti. Bengin, partide dört ayrı kutbun Genel Başkanlık ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı için mücadele ettiğini belirtti. Yazar, parti içinde birlik görüntüsünün olmadığını ve bu durumun seçmen güvenini zedelediğini ifade etti. CHP'nin içindeki karışıklığın, partiye olan güveni nasıl etkilediğini sorgulayan Bengin, Milliyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"CHP’de tüzük kurultayına giderken parti içersindeki farklı düşünceler farklı sesler iyiden iyiye görünür hale geldi.. Dört ayrı kutupta bir Genel Başkanlık artı Cumhurbaşkanlığı adaylığı çekişmesi var. Hem de oldukça yüksek ivmeli ve taraflar arası bol zikzaklı. Dolayısıyla yıllar sonra gelen bir seçim başarısından sonra partiyi daha nasıl geliştirmek, kitlelere ulaşmak ve vatandaşa güven vermek adına ne yapılması gerektiğini tartışmaktan ziyade ‘delegeler nasıl ele geçirilecek?’, ‘Parti Meclisi nasıl oluşursa hangi Genel Başkanla ben Cumhurbaşkanı adayı olabilirim?’ hesapları daha ön planda. Yani kurultayda seçilmiş yeni bir Genel Başkan, seçim başarısı ve kamuoyunda yükselen başarı ivmesine rağmen CHP kenetlenme, sokağa odaklanma  görüntüsü değil, dört bir taraftan çekilen bir parti havasında.. Biri eski 2 Genel Başkan ve 2 Büyükşehir Belediye Başkanı dört isim değişik taktiklerle bir yere doğru gidiyorlar, kiminin aklında Genel Başkanlık kiminin aklında Cumhurbaşkanlığı adaylığı var. Bu yolda avantaj elde etmek içinde zaman zaman birileri gözden düşüyor, istenmeyen adam oluyor ya da tam tersi ön plana çıkıyor, bir anda baş tacı yapılıyor...

(...) Kim kimle beraber, neyin peşinde her şey karmakarışık. Bazıları buna CHP’nin normali diyor ama saflar son derece oynak ve güven verici değil. Bu durumda da CHP adına kritik olan soru da şu:

Birbirlerine güvenmeyen, birlik görüntüsüsü vermeyen bir partiye vatandaş, seçmen nasıl güvensin?.. Gerçekten CHP’yi anlayana, çözene aşkolsun..."

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