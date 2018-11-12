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CHP’de birbirini yiyen yiyene...

24 Haziran seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan CHP'de sular durulmazken, parti içinde son fırtına Öztürk Yılmaz'la koptu.

12 Kasım 2018 Pazartesi 12:14
CHP’de birbirini yiyen yiyene...

24 Haziran’da sandıkta milletten yediği tokadın ardından afallayan ve birbirine giren CHP’li kurmaylar, bir yandan koltuk kavgası veriyor diğer yandan hakarete varan söylemlerle partilileri eleştiriyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nu “Aşağılık”, “Defolup gideceksin”, “Rezil, kepaze ol” sözleriyle bombalayan Öztürk Yılmaz’ın son halkasını oluşturduğu silsile, CHP’de her gün yaşanıyor.

Şizofrenler birbirine girdi

24 Haziran akşamı kameralar karşısına çıkan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, “Cumhurbaşkanlığı seçimi İkinci Tur’a kalmıştır” dedi. Seçimi Erdoğan’ın kazandığının netlik kazanmasının ardından Muharrem İnce’nin “Adam kazandı” mesajı, CHP’lilere bir şok daha yaşattı. Seçim gecesi İnce ile eşinin kaçırıldığı yönünde CHP’lilerin iddialarına karşı İnce, “Böyle bir şey olmadı, bunlar birkaç şizofrenin uydurmasıdır” açıklaması yaptı. Kılıçdaroğlu, İnce’nin aldığı oy oranının beklentilerin altında kaldığını açıklamasına İnce de, “24 Haziran’ı Kılıçdaroğlu’nun ‘Gel bakalım Muharrem’ sözü sonrası kaybetmiştik zaten” karşılığını verdi. Levent Gültekin’nin, İnce’nin seçim gecesi aşırı alkollü olduğu için kamera karşısına çıkamadığı iddiasına da İnce, Halk TV’de, bunun “kaba adam” diyen Tuncay Özkan’ın uydurduğunu söyledi. Özkan da, “İspat etmezse şerefsizdir” karşılığını verdi.

Ve koltuk savaşları

Ardından İnce, Kılıçdaroğlu’na karşı koltuk savaşı başlattı ve olağanüstü kurultay için iş imza toplamaya kadar vardı. Genel Merkez’den yapılan açıklamada, kurultay için yeterli imzanın toplanamadığını, verilen imzalardaki 31 delegenin noter onayıyla imzalarını geri çektiğini duyurdu. Günden güne tırmanan kavgalar yerele de sıçradı. Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, “Bizim genel başkanın önüne bir kasa domates koy, en çürüğünü seçer” eleştirisini yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da, “CHP Türkiye’yi nasıl yöneteceğini bilmiyor” diyerek aday olmayacağını söyledi. Son olarak Türkçe ezan isteyen Öztürk Yılmaz disiplin kuruluna sevk edilince, Kılıçdaroğlu’na ‘diktatör’ deyip, “Beni rakip olarak görüyorsun. Hesabın; önümü kesmek, beni şeytanlaştırmak. Sen istiyorsun ki Öztürk Yılmaz partiden defolup gitsin” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 12:14
  1. 24 Haziran
  2. CHP
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. Öztürk Yılmaz
  5. CHP Sözcüsü Bülent Tezcan
  6. Muharrem İnce
  7. Levent Gültekin
  8. Halk TV
  9. Tuncay Özkan
  10. Genel Merkez
  11. Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz
  12. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu
  13. Türkçe ezan

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