CHP'de bir tecavüz skandalı daha
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kale İlçe Başkanı Süleyman Karabulut, tecavüz edip hamile bıraktığı genç kızın ailesine para teklif etti.
İğrenç bir vaka daha bugün SHOW TV’de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında gündeme geldi.
Kız kardeş olayı anlattı
Didem Yılmaz’ın Erdal isimli konuğu, eşi Berivan'ın evlendikten sonra hamile olduğunun ortaya çıktığını anlattı.
Programa telefonla bağlanan kızkardeş ise, kardeşi Berivan'ın kendisine Süleyman isimli bir şahstan hamile kaldığını anlattığını söyledi.
Tecavüzcü CHP'li başkan çıktı
Bu kişinin Süleyman Karabulut isimli, Malatya'nın Kale ilçesi CHP ilçe başkanı olduğu ve bu olayın kapatılması için genç kızın ailesine para verdiği ortaya çıktı.
Olayın TV kanallarında gündeme gelmesinin ardından açıklama yapan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, olayı televizyondan öğrendiğini söyledi.
Kiraz, Karabulut'un tedbir amaçlı başkanlıktan alındığını ve partiden uzaklaştırıldığını açıkladı.