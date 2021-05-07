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Gündem CHP'de bir tecavüz skandalı daha
Gündem

CHP'de bir tecavüz skandalı daha

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kale İlçe Başkanı Süleyman Karabulut, tecavüz edip hamile bıraktığı genç kızın ailesine para teklif etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 01:19:00 -
CHP'de bir tecavüz skandalı daha

İğrenç bir vaka daha bugün SHOW TV’de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında gündeme geldi.

Kız kardeş olayı anlattı

Didem Yılmaz’ın Erdal isimli konuğu, eşi Berivan'ın evlendikten sonra hamile olduğunun ortaya çıktığını anlattı.

Programa telefonla bağlanan kızkardeş ise, kardeşi Berivan'ın kendisine Süleyman isimli bir şahstan hamile kaldığını anlattığını söyledi.

Tecavüzcü CHP'li başkan çıktı

Bu kişinin Süleyman Karabulut isimli, Malatya'nın Kale ilçesi CHP ilçe başkanı olduğu ve bu olayın kapatılması için genç kızın ailesine para verdiği ortaya çıktı.

Olayın TV kanallarında gündeme gelmesinin ardından açıklama yapan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, olayı televizyondan öğrendiğini söyledi.

Kiraz, Karabulut'un tedbir amaçlı başkanlıktan alındığını ve partiden uzaklaştırıldığını açıkladı.

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