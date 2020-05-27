CHP'de bir küfürbaz skandalı daha! Erdoğan'a hakaret tweetleri ortaya çıktı

Küfürbaz CHP'lilere ait skandal paylaşımlar sosyal medyada büyük yankı buldu.

Partinin en genç meclis üyesi diye lanse edilen Dila Koyurga'nın galiz küfürlerinin ortaya çıkmasının ardından bu kez de CHP İzmir İl Başkanı Yardımcısı Yasin Ergül’ün 15 Temmuz ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin skandal ifadeleri sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

CHP'li Ergül'ün 17 Kasım 2013'te dönemin başbakanı olan Erdoğan'ı hedef aldığı skandal tweetinde "RTE Bu akplilere (..) dese annelerinden şüphe ederler. Herifin yaptığı hiçbişey mi bu dingillere ters gelmez arkadaş insan hayret ediyor" dediği sosyal medyada yer aldı.

15 Temmuz’a "senaryo" dedi

Ergül'ün 15 Temmuz darbe girişimi günü ise "Boşa darbe tamtamları çalmayın, bildiğin senaryo bu. Tüm medya açık canlı yayınla veriyor, böyle darbe olmaz" dediği iletilerinden ortaya çıktı.

Ergül, darbeden 2 gün sonra ise provokatif ifadelerini sürdürdü. CHP'li Ergül'ün Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a da çirkin iftiralar attığı belirlendi.