CHP'de bir istifa dalgası daha geliyor! Tarih verdi

CHP’de artçı sarsıntıları önümüzdeki günlerde de devam edecek önemli gelişmeler yaşanıyor. 18 saatlik PM toplantısında kriz doruk noktasına çıkıyor. Belediye başkan adaylarıyla ilgili liste delik deşik oluyor. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, PM toplantısı devam ederken tepki gösterip istifa etmiş, sabah geri dönmüştü.

Kaftancıoğlu’nun istifasını geri çekmesi, CHP’de suların durulduğu anlamına gelmiyor. CHP’nin etkili isimlerinden Grup Başkanvekili Engin Altay, “CHP’de bir sıkıntının olduğu görülüyor. İstanbul il başkanının istifa şımarıklığı, CHP’de büyük tahribata yol açtı. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bu şımarıklığa rağmen görevine devam edemez. Eğer devam ederse bu kez başka istifalar olur” dedi.

Kılıçdaroğlu-Kaftancıoğlu görüşmesi

Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'nun parti içindeki yetkili isimleri dinlemediğini belirterek, "CHP’de etkili bir grup, Kılıçdaroğlu’nun Kaftancıoğlu hakkında atacağı adımı görmek istiyor. Kaftancıoğlu’nun hiçbir şey yokmuş gibi devam etmesi sağlanırsa istifa etmeye hazırlanıyorlar. CHP’de İzmir ve İstanbul belediye başkan adaylarının görüşüldüğü parti meclisi toplantısında kriz zirve noktasına ulaşıyor ama ilk kıvılcım, MYK toplantısı öncesinde Kılıçdaroğlu’nun İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile görüşmesi sırasında yaşanıyor. Kaftancıoğlu, Ataşehir’de Battal İlgezdi’nin; Maltepe’de Ali Kılıç’ın; Bakırköy’de Bülent Kerimoğlu’nun yeniden aday gösterilmesine karşı çıkıyor. Hatta Kılıçdaroğlu ile görüşme sırasında “yüksek refleks” gösterdiği söyleniyor. Zaten İlgezdi ve Kerimoğlu’nun aday gösterilmesi üzerine istifa etmişti. Kaftancıoğlu’nun tavrına rağmen Battal İlgezdi’yi aday gösteren Kılıçdaroğlu, çok istediği halde Maltepe’de Ali Kılıç’ın adaylığını önümüzdeki PM’ye bırakıyor." dedi.

Oybirliğiyle seçildi

Selvi, krizin 4 Şubat'ta da süreceğini söyleyerek, "Bu arada PM’de en büyük tartışmanın İzmir’de yaşanması bekleniyordu. Tam aksine, İzmir için gizli oylama bile talep edilmemiş, Tunç Soyer ismi oybirliği ile kabul edilmiş. Kılıçdaroğlu, Tunç Soyer’le birlikte İstanbul ve Ankara’dan sonra İzmir’de de başından beri kafasında olan ismi aday gösterdi. Tunç Soyer’in babası Nurettin Soyer’in Türkeş ve arkadaşlarının idamla yargılandığı MHP davasının savcısı olması nedeniyle İYİ Parti ile arasındaki buzları eritmesi gerekiyor. Ama İzmir denilince asıl önemli olan Aziz Kocaoğlu faktörüydü. Kocaoğlu, “Gün ayrışma günü değil, birleşme günüdür” diyerek istifa beklentilerini boşa çıkardı.CHP, İstanbul ve İzmir’deki aday belirleme sürecinden yara alarak çıktı. Krizin 4 Şubat’ta yapılması beklenen PM’de devam etmesi bekleniyor. CHP’deki aday belirleme sürecinin bir yüzü de Muharrem İnce’yi ilgilendiriyor. Sadece dünürü olan Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar’ın aday gösterilmemesini kast etmiyorum. En büyük destekçileri olan Aziz Kocaoğlu ve Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu da yeniden aday gösterilmedi." dedi.