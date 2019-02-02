CHP'de 'Aylin Nazlıaka' sürprizi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PM'den yetki aldığı Etimesgut Belediye Başkan adaylığına Aylin Nazlıaka'yı göstereceği iddia edildi.

CHP MYK sabah saat 11.00’de başladı. Edinilen bilgiye göre PM’ye sunulacak aday listesine son şekli verilecek toplantıda bağışlanma talepleri kapsamında eski CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın af dosyası da gündeme getirilecek. CHP’de bir milletvekilinin M. Kemal posterini duvardan indirdiği iddiaları üzerine partiden ihraç edilen Nazlıaka’nın daha önceki bağışlanma talebi PM’de görüşülmüş ve reddedilmişti. Eğer MYK’de kabul görürse Nazlıaka’nın dosyası üçüncü kez PM’ye sunularak oylanacak. Nazlıaka’nın ismi en son Etimesgut Belediye Başkan adaylığı için geçmişti. Kılıçdaroğlu, Etimesgut adayını belirlemek için PM'den yetki almıştı.

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