CHP’de atıp tutmak "bedava"... "Bedava traktör" partisinden yeni "bedava" vaat

Karadeniz gazı geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde ilk kez karaya çıkarıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara 2 büyük müjde verdi.

Erdoğan, "1 yıl boyunca evlerimizdeki mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğalgaz ücretsiz olacak. Ayrıca önümüzdeki 1 ay boyunca konutlarımızda ısınma dahil tüm doğalgaz tüketiminden de ücret almayacağız" diye konuştu.

Erdoğan'ın müjdesi sonrası daha önce her çiftçiye bedava traktör vereceklerini söyleyip seçimden sonra "dikkat çekmek için öyle dedik" diyen CHP'den içi boş bir vaat daha geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, ihtiyaç sahibi ailelere doğal gazı tamamen ücretsiz yapacaklarını iddia etti.

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Karadeniz’de bulunan gazın Türkiye’nin gücü olduğunu belirten Akın şu ifadeleri kullandı:

"Aile Destekleri Sigortası kapsamında bundan sonra kış aylarında bütün ihtiyaç sahibi ailelere ısınma amaçlı doğal gazı tamamen ücretsiz hale getireceğiz. İktidarımızda hiçbir çocuk yatağa soğukta girmeyecek. Karadeniz doğal gazını gerçekten milletimiz için kullanacak ve konut tarifelerinde nitelikli indirim yapılması için çalışma yürüteceğiz. Biz enerjiyi temel bir hak olarak görüyoruz. Hiçbir vatandaşımızın karanlıkta ve soğukta kalmaması için enerji hizmeti kaliteli ve kesintisiz, ödenebilir olacak. Bu kapsamda kış aylarının daha zorlu geçtiği illerimizden başlamak üzere doğal gaz konut tarifesinde nitelikli indirimler yapacağız."

Öte yandan daha önce "hani nerede bulduğunuz bu gaz?" diyerek aklınca dalga geçen ve AK Parti hükümetinin yürüttüğü sondaj çalışmalarını karalamaya çalışan CHP'nin ihtiyaç sahibi ailelere doğal gazı tamamen ücretsiz vereceklerini vaat etmesi "CHP’de atıp tutmak nasıl olsa 'bedava'" dedirtti.