CHP'de adaylar belli oluyor! İBB'ye Şener Eyüp'e Sarıgül

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler için aday adaylığı süreci devam ederken genel merkezin liste üzerinde çalışmaları da devam ediyor. 12 Ekim’de Ankara’da yapılan toplantının ardından 105 ilçe belediye başkan adayı açıklandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun il ve ilçe teşkilatları ile yaptığı görüşmelerin ardından kurmaylarıyla birlikte oluşturduğu listenin hemen hemen hazır olduğu ileri sürüldü. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu ve ekibinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İstanbul ilçeleri için düşündüğü adayların isimleri belli oldu.

İnce önseçim şartı koştu ibre Şener’e döndü

Yeni Şafak'ın haberine göre, CHP’nin 24 Haziran’da cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce’nin ismi İstanbul Büyükşehir Belediyesi için İstanbul’da önseçim yapılması şartını koyması partide gerginliğe neden oldu. İnce’nin bu tavrının ardından CHP kulislerinde İBB adaylığı için 24 Haziran’da Konya’dan milletvekili seçilen Abdüllatif Şener’in ismi konuşulmaya başlandı. Kılıçdaroğlu’nun Şener’i ‘diğer partilerden de oy alabilir’ diyerek sıcak baktığı belirtildi.

İlçelerde durum daha karışık: İnönü-Sarıgül savaşı

Mustafa Sarıgül’ün yeniden Şişli’de aday olmak istemesi ve oğlu Emir Sarıgül ile mevcut belediye başkanı Hayri İnönü arasındaki kavganın ardından partide de gerilim tırmandı. İki ismin de aday olmak istemesi nedeniyle çözüm arayışına giren parti kurmayları İnönü’ye Adalar’ı teklif etti. Ancak buna sıcak bakmayan İnönü’nün ardından Sarıgül’e ise bu sefer Eyüp teklifi yapıldı. İki isim de Şişli üzerinde ısrarını devam ettirmekte. Süreci ise Kılıçdaroğlu’nun listeye son şeklini vermesi ile belirlenecek. Öte yandan diğer ilçelerde de hem bilindik isimler hem de bazı tartışmalı isimler listede kendine yer buldu.

İşte İstanbul’da CHP’nin adayları;

İBB: Abdüllatif Şener, Muharrem İnce

Üsküdar: Ahmet Kılıç, Mehmet Bekaroğlu

Ümraniye: Sacit Eyüboğlu, Cafer Aktürk

Beşiktaş: Sebahattin Öztürk, Ece Toprak, Aykut Erdoğdu

Adalar: Atilla Aytaç, Hayri İnönü (Konuşulan)

Şişli: Mustafa Sarıgül, Hayri İnönü (Hayri İnönü Adalar'a gidebilir)

Eyüp: Her dönem ne olacağı belirsiz olan ilçeye Mustafa Sarıgül bile kaydırılabilir. Ancak ismi geçenler şöyle; Ferzan Özer ve Fazıl Afacan. Saim Diken, Cemal Özdemir, Cahit Atiker, Emin Atmaca, Emel Bilaloğlu, Ali Turan, Hüseyin Selami Çelebioğlu, Mustafa Tüysüz

Sarıyer: Şükrü Genç

Bakırköy: Bülent Kerimoğlu (15 Temmuz’da Kılıçdaroğlu’nun evinde kaldığı isim)

Beylikdüzü: Ekrem İmamoğlu

Büyükçekmece: Hasan Akgün

Beykoz: Devrim Altıntaş

Ataşehir: Battal İlgezdi (İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştı)

Esenyurt: Cemal Canpolat

Küçükçekmece: Bihlun Tamaylıgil, Engin Ertaç

Silivri: Özcan Işıklar

Avcılar: Handan Toprak

Kadıköy: Şerdil Dara

Kartal: Hüsnü Süslü

Maltepe: Ali Kılıç

Pendik: Mehmet Salih Usta

Beyoğlu: Ercan Kesal

Çatalca: Cem Kara

Fatih: Soner Özimer

Çekmeköy: Hüseyin Kızıldaş

Sancaktepe: Alper Yeğin

Şile: Zeki Şen

Zeytinburnu: Metin Doğan, Adil Emecan

Bahçelievler: Mehmet Ali Özkan

Tuzla: Bülent Akköse