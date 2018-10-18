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CHP'de adaylar belirleniyor: Sürpriz isimler...

CHP'de, yerel seçimler öncesinde  anketler ve aday değerlendirmeleri yapılmasının yanı sıra bazıları "sürpriz"  olmak üzere çok sayıda ismin belirlendiği ifade ediliyor.

18 Ekim 2018 Perşembe 11:49
CHP'de adaylar belirleniyor: Sürpriz isimler...

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP'de yerel seçim hazırlıkları  kapsamında aday belirleme süreci devam ediyor.

Daha önceki seçimlerin aksine bu kez adaylarını önceden belirlemek  isteyen CHP, seçim kampanyasını geçen hafta düzenlenen belediye başkanları  toplantısıyla başlattı.

CHP'de, aday adaylığı için son başvuru tarihi, kamu çalışanları hariç, 19 Ekim olarak açıklanırken, bazıları sürpriz olmak üzere belediye başkanlığı  için çok sayıda isim netleşmeye başladı.

İstanbul'u diğer seçim bölgelerinden ayrı tutan CHP'de, Ankara için  iki isim öne çıkıyor. Bunlardan ilki geçen seçimde de CHP'nin adayı olan Mansur Yavaş, diğer isim ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlarından Cengiz Topel Yıldırım.

Mansur Yavaş'ın adaylıkta öne çıktığı bilinirken, il örgütünün bu isme  temkinli yaklaştığı belirtiliyor. Önceki gün yapılan Ankara bölge toplantısında  bu konunun gündeme geldiği ve durumun üyelere sorulmasının kararlaştırıldığı  öğrenildi. Parti, bu durumda Ankara adayı için hakim gözetiminde olmasa da  önseçime başvurmuş olacak.

Kılıçdaroğlu, İzmir'de milletvekili aday istemiyor

CHP'de yerel seçim adayı konusunda en çok konuşulan diğer şehir ise partinin kalesi olarak nitelendirilen İzmir.

Aralarında milletvekillerinin de olduğu çok sayıda ismin, İzmir  Büyükşehir Belediye Başkanı aday adaylığını açıklamasına karşın, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de milletvekili bir adaydan yana olmadığı belirtiliyor.  Kılıçdaroğlu'nun, İzmir için Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur'u düşündüğü  ifade ediliyor.

Daha önce Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek isminin öne  çıktığı Antalya'da da durumun değiştiği ifade ediliyor. Yaşanan bazı gelişmelerin  ardından Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın büyükşehir için adaylığa yakın  olduğu kaydediliyor.

Bolu'da Özcan sürprizi

CHP'nin Adana'da yaptırdığı anketlerde seçimlerin Seyhan Belediye  Başkanı Zeydan Karalar'la alınabileceği sonucu çıktığı ifade ediliyor. Çukurova  Belediye Başkanı Soner Çetin'in de istediği adaylıkta, Zeydan'ın ipi  göğüsleyeceği belirtiliyor.

Yerel seçimde CHP için önemli hedef kentlerden Mersin'de ise  anketlerde eski Kültür Bakanı İstemihan Talay ismi öne çıkıyor. Ayrıca eski  milletvekilleri Aytuğ Atıcı, Vahap Seçer ve Fikri Sağlar, Mersin Büyükşehir  Belediye Başkanlığı için aday adaylığı açıklaması yapmıştı.

Partinin Bolu'da yaptırdığı anketlerde ise milletvekili Tanju Özcan ismi öne çıktı. Muharrem İnce ile yakınlığı bilinen Özcan'ın, Bolu'dan aday  gösterileceği belirtiliyor.

Muğla'ya yeni isim

Yapılan anketler sonrasında CHP'nin değişimde bulunacağı bir diğer il  Muğla oldu. Partinin, Muğla'da Osman Gürün'le devam etmeyeceği, halen Tekirdağ  Büyükşehir Belediyesinde Genel Sekreter olarak görev yapan Oral Karakaya'yı aday  göstereceği dile getiriliyor.

CHP'nin, Balıkesir'de milletvekili Ahmet Akın'ı aday göstereceği  değerlendirilirken, Sakarya ve Çanakkale'de belediye başkanı aday adaylığı  konusunda belirsizlik sürüyor.

Bursa'da Bozbey, Kocaeli'de Kaplan

Öte yandan Bursa'da, partinin anketlerinde Nilüfer Belediye Başkanı  Mustafa Bozbey öne çıkıyor.

CHP, Kocaeli'de bir kadın adayla yarışmayı düşünüyor. Kılıçdaroğlu'nun  burada milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'i aday göstereceği belirtiliyor.

CHP'nin Uşak anketlerinde iş adamı Asım Kalelioğlu, Zonguldak'ta eski  milletvekili Harun Akın ismi öne çıktı.

Sinop ve Giresun'da aynı isimlerle devam

Ana muhalefet partisinin, yapılan değerlendirmeler neticesinde  Sinop'ta Baki Ergül, Giresun'da Kerim Aksu isimleriyle yola devam edeceği  bildirildi.

Partinin Kırklareli'de eski il başkanı Ünal Başkur'u aday göstereceği,  Denizli'de eski milletvekili Melike Basmacı isminin ağır bastığı  değerlendiriliyor.

Belediye başkanlığı için çok sayıda aday adayının bulunduğu,  Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'de ise henüz bir ismin netleşmediği ifade  ediliyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Edirne'de Recep Gürkan,  Aydın'da Özlem Çerçioğlu, Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen ve Hatay'da Lütfü Savaş  ile yola devam edeceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 11:49
  1. Zonguldak
  2. Uşak
  3. Tunceli
  4. Tekirdağ
  5. Sinop
  6. Sakarya
  7. Muğla
  8. Konya
  9. Kocaeli
  10. Kırklareli
  11. İzmir
  12. İstanbul
  13. Mersin
  14. Hatay
  15. Giresun
  16. Eskişehir
  17. Edirne
  18. Denizli
  19. Çanakkale
  20. Bursa
  21. Bolu
  22. Balıkesir
  23. Aydın
  24. Antalya
  25. Ankara
  26. Adana
  27. CHP

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