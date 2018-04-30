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CHP’de aday adaylığı başvuruları alınmaya başlandı

CHP'den 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde milletvekili aday adayı olmak isteyenler için başvurular başladı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 11:33
CHP’de aday adaylığı başvuruları alınmaya başlandı

Sabah saatlerinden itibaren CHP Genel Merkezi'ne gelen aday adayları, kendileri için hazırlanan bankolarda gerekli işlemlerin yapılmasının ardından başvurularını gerçekleştiriyor.

Parti binasının zemin katında hazırlanan alanın girişinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları ile Türk bayrağı ve CHP flamasının bulunduğu "Hoşgeldiniz" yazılı pano bulunuyor.

Panoda aday adaylarının başvurularda nasıl bir yol izleyeceğini gösteren 5 madde de yer alıyor. Buna göre, adaylar ilk olarak başvuru dosyasını temin ettikten sonra sırayla "bankaya para yatırma, üyelik takip, dosya teslimi ve belgelerin alınması" işlemlerini takip edecek.

Başvuru ücreti olarak kadın, genç ve engellilerden 5 bin, diğer aday adaylarından ise 10 bin lira alınacak. Ayrıca, başvuru sırasında bin lira dosya ücreti talep edilecek.

Başvurular, 7 Mayıs Pazartesi günü sona erecek.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 11:33
  1. Sabah
  2. Atatürk
  3. Kılıçdaroğlu
  4. Kemal Kılıçdaroğlu
  5. Mustafa Kemal Atatürk
  6. Kemal Kılıç
  7. Gazi Mustafa Kemal

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