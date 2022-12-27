CHP’de 79 il ve ilçe başkanı istifa etti!

CHP’den milletvekili aday adayı olabilmek için aralarında İzmir, Bursa, Mersin’in de olduğu 40 il başkanı ile 39 ilçe başkanı istifa etti.

Parti yönetiminin il ve ilçe başkanlarına milletvekili aday adayı olabilmeleri için verdiği istifa süresi 26 Aralık'ta dolmuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı tarafından paylaşılan bilgiye göre, istifa eden il başkanları ve görev yaptıkları iller şu şekilde:

Manisa- Musa Semih Balaban

Aydın- Ali Çankır

Kırklareli- Alaaddin Güncer

İzmir- Deniz Yücel

Muğla- Adem Zeybekoğlu

Kayseri- Ümit Özer

Çanakkale- Metin Ümit Ural

Bursa- İsmet Karaca

Nevşehir- Kamil Gülmez

Malatya- Enver Kiraz

Isparta- Hikmet Yalım Halıcı

Erzincan- Ayhan Doğan

Aksaray- Ali Abbas Ertürk

Tokat- Çağdaş Kurtgöz

Uşak- Ali Karaoba

Yalova- Mehmet Gürel

Çorum- Mehmet Tahtasız

Balıkesir- Serkan Sarı

Konya- Barış Bektaş

Burdur- İzzet Akbulut Burdur

Mersin- Adil Aktay

Kırşehir- Şeref Baran Genç

Hakkari- Nazım Demir

Tunceli- Ali Mustafa Çelik

Van- Seracettin Bedirhanoğlu

Batman- Hüseyin Yaşar

Trabzon- Ömer Hacısalihoğlu

Kocaeli- Özgür Yıldızlı

Karaman- Mustafa Cem Kağnıcı

Ordu- Atilla Şahin

Hatay- Hasan Ramiz Parlar

Afyonkarahisar- Yalçın Karagöz

Edirne- Fevzi Karagöz

Rize- Saltuk Deniz

Denizli- Bülent Nuri Çavuşoğlu

Karabük- Abdullah Çakır

Artvin- Ahmet Biber

Gümüşhane- Bedri Ağaç

Kilis- Mehmet Akif Perker

Sivas- Yılmaz Coşkun