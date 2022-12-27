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Siyaset CHP’de 79 il ve ilçe başkanı istifa etti!
Siyaset

CHP’de 79 il ve ilçe başkanı istifa etti!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, milletvekilliği aday adaylığı için 79 il ve ilçe başkanının istifa ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 17:12:00 - 2022-12-27 17:45:36
CHP’de 79 il ve ilçe başkanı istifa etti!

CHP’den milletvekili aday adayı olabilmek için aralarında İzmir, Bursa, Mersin’in de olduğu 40 il başkanı ile 39 ilçe başkanı istifa etti.

Parti yönetiminin il ve ilçe başkanlarına milletvekili aday adayı olabilmeleri için verdiği istifa süresi 26 Aralık'ta dolmuştu. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı tarafından paylaşılan bilgiye göre, istifa eden il başkanları ve görev yaptıkları iller şu şekilde:

Manisa- Musa Semih Balaban
Aydın- Ali Çankır
Kırklareli- Alaaddin Güncer
İzmir- Deniz Yücel
Muğla- Adem Zeybekoğlu
Kayseri- Ümit Özer
Çanakkale- Metin Ümit Ural
Bursa- İsmet Karaca
Nevşehir- Kamil Gülmez
Malatya- Enver Kiraz
Isparta- Hikmet Yalım Halıcı
Erzincan- Ayhan Doğan
Aksaray- Ali Abbas Ertürk
Tokat- Çağdaş Kurtgöz
Uşak- Ali Karaoba
Yalova- Mehmet Gürel
Çorum- Mehmet Tahtasız
Balıkesir- Serkan Sarı
Konya- Barış Bektaş
Burdur- İzzet Akbulut Burdur
Mersin- Adil Aktay
Kırşehir- Şeref Baran Genç
Hakkari- Nazım Demir
Tunceli- Ali Mustafa Çelik
Van- Seracettin Bedirhanoğlu
Batman- Hüseyin Yaşar
Trabzon- Ömer Hacısalihoğlu
Kocaeli- Özgür Yıldızlı
Karaman- Mustafa Cem Kağnıcı
Ordu- Atilla Şahin
Hatay- Hasan Ramiz Parlar
Afyonkarahisar- Yalçın Karagöz
Edirne- Fevzi Karagöz
Rize- Saltuk Deniz
Denizli- Bülent Nuri Çavuşoğlu
Karabük- Abdullah Çakır
Artvin- Ahmet Biber
Gümüşhane- Bedri Ağaç
Kilis- Mehmet Akif Perker
Sivas- Yılmaz Coşkun

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Yorumlar

Misafir

Chp den kaçan kaçana. Hdp ile ülke yöntimine aday olrsan olacagi buydu
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