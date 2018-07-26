CHP'de 129 vekil resti çekti

Engin Özkoç, Özgür Özel ve Engin Altay'ın da aralarında bulunduğu CHP'liler, CHP parti merkezi önünde açıklama yaptı.

Kurultaya karşı bildiriye imza atan CHP'liler adına CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu bildiri metnini okudu

Bildiride özetle şunlar yer aldı:

"Bugün il başkanlarından yapılan açıklamaya iştirak ettiğimizi, ülkemizin asıl gündemine odaklanmamız gerektiğini bildiriyoruz."

Öte yandan "kurultaya hayır" diyen bildiriyi 145 milletvekilinden 129 milletvekilinin imzaladığı belirtildi.

Kılıçdaroğlu'ya destek için imza atan milletvekilleri arasında ilk gelen bilgilere göre Öztürk Yılmaz, Bülent Tezcan,Hüseyin Yıldız, Aysu Bankoğlu, Erkan Aydın, Lale Karabıyık , Muharrem Erkek, Tufan Köse, Kasım Arslan, Necati Tığlı, Gamze Akkuş İlgezdi, Engin Altay, Özgür Karabat, Serra Kadıgil isimleri yer alıyor.