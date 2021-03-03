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Gündem CHP'de 1 kişiye 3 müdürlük!
Gündem

CHP'de 1 kişiye 3 müdürlük!

CHP'li Denizli Merkezefendi Belediyesi'nde Ayşe Güven isimli çalışana 3 tane müdürlük verildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 06:57:00 - 2021-03-03 06:57:58
CHP'de 1 kişiye 3 müdürlük!

Sürekli liyakat vurgusu yapan CHP'li belediyelerin skandal görevlendirmeleri bitmek bilmiyor.

Daha önce Aydın'ın Efeler Belediyesi'nde bir kişiye verilen 3 müdürlük skandalı, bu kez de Denizli'de CHP'li Merkezefendi Belediyesi'nde yaşandı.

Belediyenin İnternet sitesinde, Özel Kalem Müdürü, Halkla İlişkiler Müdürü ve Muhtarlık işleri Müdürünün aynı kişi olduğu ortaya çıktı. 

Ayşe Güven isimli şahsın 3 müdürlüğe getirilmesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

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