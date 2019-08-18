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CHP zulmetti AK Parti ihya etti

Tam 96 yıldır politika sahnesinde olan CHP’nin geçmişinde kan, gözyaşı, zulüm ve yokluk var. Türk siyasetinin üzerine bir güneş gibi doğan Erdoğan liderliğindeki AK Parti ise 18 yıla sayısız projeler sığdırdı. Cunta ve vesayetin adresi CHP, özgürlüklerin önünü açan AK Parti’nin prestij projelerine takoz olmaktan öteye gidemedi...

18 Ağustos 2019 Pazar 11:22
CHP zulmetti AK Parti ihya etti

 Hakkı Bilir  İstanbul 

18. kuruluş yıl dönümü heyecanı içerisinde olan AK Parti kısa bir süre zarfında ülkemize eşsiz hizmetler kazandırdı. AK Parti’nin her icraatına engel olmayı muhalefet sana CHP ise 96 yıllık politik tarihinde vesayetin ve yasakçı zihniyetin temsil makamı oldu. 18 yılda Türkiye’yi yüz yıl ileriye taşıyan projeleri hayata geçiren AK Parti, sağlıktan eğitime, savunma sanayinden ekonomiye, özgürlüklerden demokratik gelişmeye kadar her alanda eşsiz başarılara imza attı. 96 yıllık politik hayatının büyük bir kısmında yasaklardan ve baskılardan yana tavır alan CHP ise ülkemizi sürekli olarak geriye götürdü.

Özgürlüklerin önü açıldı

Türkiye için büyük bir şan ve milletimiz için umut kaynağı olan AK Parti iktidarları 18 yıl gibi kısa bir sürede ülkemizin çehresini baştan sonra değiştirdi. Başkan Erdoğan önderliğindeki AK Parti’nin milletle kurduğu gönül köprülerini yıkmaya kendi memur hisseden CHP ise 96 yıllık politik hayatında her dönem zulmün temsilcisi oldu. İktidara geldiği günden itibaren ülkedeki vesayetçi zihniyetle mücadele eden AK Parti, bireysel özgürlüklerin önünü açtı. 28 Şubattan kalan başörtüsü yasağını sonlandıran ve imam hatiplerin önüne açan Erdoğan, üniversitelerdeki başörtüsü zulmüne de son verdi. Azınlıkların haklarına da riayet gösteren AK Parti, vesayet döneminde malları müsadere edilen azınlık vakıflarına haklarını geri devretti.

Prestij projeler hayata geçirildi

AK Parti iktidarları sağlık alanında da çığır açtı. Uzun hastane kuyruklarına son veren Erdoğan hükümetleri, her vatandaşa birinci sınıf sağlık hizmet götürdü. Günümüzde ise otel konforunda sağlık hizmeti verilmeye başlandı. Son üç yılda bin 294 yataklı Mersin, 475 yataklı Yozgat, 755 yataklı Isparta, bin 550 yataklı Adana, bin 607 yataklı Kayseri, bin 38 yataklı Elazığ, bin 81 yataklı Eskişehir, 558 yataklı Manisa, 3 bin 704 yatak kapasiteli Ankara Bilkent Şehir Hastanesi hizmete girdi. 12 şehir hastanesinin yapımına devam ediliyor. 3’ünün bu yıl içerisinde açılması bekleniyor. Türkiye, AK Parti iktidarları ile birlikte kendi silahını üretir hale geldi. İHA’lar, SİHA’lar, MİLGEM kapsamında üretilen savaş gemileri, ATAK helikopter, Altay tankları, Fırtına obüsleri, uzun menzilli füzeler ve daha niceleri bu dönemde envantere girdi.

Türkiye her alanda çağ atladı

Kendi alanında dünyanın en büyüğü olan İstanbul Havalimanı açıldı. AK Parti iktidarları döneminde 56 yeni havalimanı açılırken, 6’sı bitme aşamasına geldi. İstanbul’da şehir içi trafiğini rahatlatan Metrobüs, Marmaray, Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıldı. Osmangazi Köprüsü ve İstanbul ile İzmir arasını 10 saatten 3.5 saate düşüren bağlantı yolu da hizmete alındı. Yurdumuzun dört bir tarafında çift şeritli yollar, tüneller ve demir ağlar örüldü. Ankara, İstanbul, Konya ve Eskişehir’i birbirine bağlayan hızlı tren ağı da faaliyete geçirildi. Gökyüzündeki gözlerimiz Göktürk 1 ve 2 uyduları uzaya fırlatıldı. Akkuyu Nükleer Santrali’nin yapımına başlarken, iki bölgemizde daha yapmak için kolları sıvadı.

Vesayetin paslı çivisini çaktı

CHP ise 96 yıllık koskoca tarihinde ülkeye tek bir çivi dahi çakmadı. CHP’nin tek parti iktidarı döneminde Arapça ezan yasağı, Batı müziği dayatması başta olmak üzere baskıcı bir yöntem izlendi. 1960 darbesini fiilen destekleyen CHP meşru iktidarın yıkılmasına ön ayak oldu. Türkiye’deki sol örgütlenmenin karargah üssü olan CHP, 70’li yıllarda kardeşi kardeşe kırdırdı. 28 Şubat sürecinde ise Müslümanlar en büyük darbeyi CHP zihniyetinden aldı. Başörtüsü yasaklandı, üniversitelerin kapıları mütedeyyin öğrencilerin yüzüne kapatıldı ve katsayı adaletsizliğiyle imam hatip okullarının önü kesildi. 2007 yılında cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki 367 garabetinin mimarı CHP oldu. Gezi Parkı vandallığında çapulcuların, 17/25 Aralık sürecinde FETÖ’nün yanında yer aldı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 11:22
  1. Yozgat
  2. Manisa
  3. Konya
  4. Kayseri
  5. İzmir
  6. Mersin
  7. Isparta
  8. Eskişehir
  9. Elazığ
  10. Ankara
  11. Adana
  12. AK Parti
  13. CHP
  14. Başkan Erdoğan
  15. 28 Şubat
  16. İHA
  17. SİHA
  18. MİLGEM
  19. ATAK helikopteri
  20. Altay tankları
  21. Fırtına obüsleri
  22. İstanbul Havalimanı
  23. Osmangazi Köprüsü
  24. Metrobüs
  25. Marmaray
  26. Avrasya Tüneli
  27. Yavuz Sultan Selim Köprüsü
  28. Göktürk 1 ve 2 uyduları
  29. Akkuyu Nükleer Santrali
  30. imam hatip okulları
  31. Gezi Parkı
  32. 17/25 Aralık süreci
  33. FETÖ

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