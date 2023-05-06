'CHP zihniyetinde yapmak yoktur, inşa etmek yoktur, ıslah etmek yoktur'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Van'da gerçekleştirilen mitingde halka hitap eden HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, "Eğer öz vatanında sana parya muamelesi yapılmasını istemiyorsan CHP zihniyetine geçit vermemelisin" şeklinde konuştu.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine sayılı günler kala büyük mitingler de düzenlenmeye devam ediyor.

HÜDA PAR Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Adayı Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Van Beşyol Meydanı'nda gerçekleştirilen mitinge katıldı.

Mitingde coşkulu bir kalabalığa hitap eden Yapıcıoğlu, 14 Mayıs seçimlerine yönelik önemli mesajlar verdi.

Seçimler için son günlerin yaklaştığını hatırlatan Yapıcıoğlu, "Geriye sayım başladı; 9 gün sonra sandık kurulacak ve inşallah önümüzdeki 100 yılı etkileyecek bir seçim yapacağız. Bu seçim sadece önümüzdeki 5 yıl memleketi kimin cumhurbaşkanı olarak idare edeceğini değil; önümüzdeki 5 yıl parlamentoda şehrimizi hangi milletvekillerinin temsil edeceği seçimi değil, emin olun bu seçimin bunun çok ötesinde anlamı var. Her seçimden önce belki insanlar, bu seçim çok önemli dediler ama bu seçim gerçekten 2'nci yüzyılında heba olmaması için çok çok çok dikkatli olmamız gereken bir seçimdir. Bu seçimde iki tane seçim yapacağız; bir cumhurbaşkanlığı seçimi, bir de parlamento seçimi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde her ne kadar 4 aday varsa da aslında seçimin temelde iki aday arasında geçeceğini diğer adaylar da kabul ediyor. Bu adaylardan birisi 21 yıldır memlekete epey bir mesafe kat ettiren, adeta çağ atlatan; şu anda da Cumhurbaşkanımız olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde 2'nci kez Cumhurbaşkanı olarak göndereceğiz ve önümüzdeki yüzyılın inşa süreci çok hızlı bir şekilde başlayacaktır inşallah." dedi.

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"CHP zihniyetinde yapmak yoktur, inşa etmek yoktur, ıslah etmek yoktur"

Yapıcıoğlu, "Diğer tarafta, aslında yapılan anketlerde sanki seçimde yüzde 60-70 bir çoğunlukla kazanacaklarmış gibi kampanya başlatan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Adayı Kemal Kılıçdaroğlu var. Bu iki aday arasında aslında mukayese yapmak bile hata, gerçekten karşılaştırmak bile hata fakat sosyal medya üzerinden arkalarına uluslararası güçlerin de desteğini alarak öyle bir hava estiriyorlar ki sanki iktidar onlar için garanti ve iktidara geldiklerinde memleketin bütün sorunlarını çözecekler. Bakınız; geçtiğimiz şubat ayının 6'sında 11 vilayeti etkileyen deprem yaşadık, Allah daha böyle acılar yaşatmasın. 1 milyona yakın ev yıkıldı, 10 milyona yakın vatandaşımızı etkileyen bir depremdi. Daha depremin üzerinde 2,5 ay gibi bir zaman geçmişti ki pek çok yerde afet konutlarının yapımı tamamlandı, bazıları yerlerde onların anahtarlarını teslim ettik. 2011'de Van yıkıcı bir depremle sarsıldı. Bütün bu depremlerde vefat etmiş kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum, Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın geride kalanlara hayırlı ömürler versin. Giden canları geri getirmek mümkün değil ama Vanlı kardeşlerim bunu çok iyi biliyor, evleri yıkılanlara TOKİ kısa bir süre içerisinde evlerini yaparak teslim etmedi mi? Peki Van bunu unutacak mı?" diye konuştu.

CHP zihniyetine değinen Yapıcıoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"CHP zihniyetinde yapmak yoktur, inşa etmek yoktur, ıslah etmek yoktur; yıkmak, istemezükçülük, karşı çıkmak, her şeye muhalefet etmek, yapılanı yapılmamış gibi göstermek, olmayanı kendileri tarafından yapacakmış gibi göstermek vardır. Bomboş vaatler vardır. Ne vaat ediyorlar mesela? Diyorlar ki 'söz, biz gelince şu işi halledeceğiz'. Peki nasıl? Nasılı yok. Biz gelince falanca sorunu çözeceğiz. Peki nasıl? Nasılı yok. Şimdi bir iki hususu birlikte hatırlayalım; yola çıktıklarında 6'lı masanın ortaklaştığı bir tane nokta vardı değil mi? Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geri döneceklerdi. Peki; şu son dönemde her tarafta seçim çalışmaları yapılıyor, güçlendirilmiş parlamenter sistemden bahsediyorlar mı? Hayır. Nereye geldiler? 7 yardımcılı Cumhurbaşkanlığı Sistemi. Bu normal mi? Ama onlar için normal. Bir traktör sözü vardı, hatırlıyorsunuz değil mi? O sözü kendi tabirleri ile ne için vermişlerdi? Milletin ilgisini çekmek için yani itiraf ediyorlar, diyorlar ki biz size söz versek de size verdiğimiz sözlere aslında çok kulak asmayın; biz size sandık gününe kadar söz veririz. Sizin oyunuzu aldıktan sonra pişkince sırıtır 'biz sizin dikkatlerinizi çekmek için öyle söylemiştik' derlerse hiç şaşırmayın. O yüzden; mü'min bir delikten iki defa ısırılmaz. Daha önce kandırdılar, bir daha kandırmasınlar."

"Memleketin tam bağımsız olmasını istiyorsanız, sakın ha mandacı zihniyete yol vermeyin"

14 Mayıs genel seçimlerinde özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminde ne için CHP'nin adayına oy verilmemesi gerektiğini başlıklar halinde açıklayan Yapıcıoğlu, "Eğer Türkiye'nin 60-70 hatta 100 yıl geriye gitmesini istemiyorsanız; sakın ha CHP zihniyetine yol vermeyiniz. Eğer gerçekten memleketin tam bağımsız olmasını istiyorsanız, sakın ha mandacı zihniyete yol vermeyiniz. Eğer bu memlekette tek parti faşizminin olduğu dönemde zulüm gören; Kürt'ün, Alevi'nin, dindarın yeniden ötekileştirilmesini istemiyorsanız, yeniden aynı zulümlere maruz kalmasını istemiyorsanız, yeniden birliğin, beraberliğin bozulmasını istemiyorsanız, yeniden bu vatandaşlarımızın iç düşman olarak tanımlanmasını istemiyorsanız bu zihniyete geçit vermeyiniz. Milletin inancıyla, kutsalıyla kavgalı olan bu zihniyet yine bir 14 Mayıs günü, 14 Mayıs 1950 günü vatandaş tarafından muhalefete mahkûm edildi. Bu öyle bir mahkûmiyet ki ebed müddet bir muhalefet mahkûmiyeti. Bir daha da normal yollarla halkın çoğunluğu onlara destek vermedi, inşallah bundan sonra da destek vermeyecek. Muhalefete mahkûmiyet dolayısıyla onlar da gerçeği gördüler. Neydi o gerçek? Onlar on yıllarca vatandaşın inancıyla kavga ettiler, vatandaşın örtüsüyle mücadele ettiler, vatandaşın başörtüsünü başından zorla çıkarıp almaya çalıştılar. Bir kısım vatandaşımızın varlığını inkâr ettiler, dilini yasakladılar hatta katliamlar yaptılar. Bundan dolayı bu millet onlara iktidarı vermedi, vermeyeceğini onlar da gördü; şimdi mavi boncuk dağıtıyorlar. Şimdi değişmiş gibi yapıyorlar. İnşallah bu zihniyete; yine bir 14 Mayıs günü 1950'den tam 73 yıl sonra yeniden bu millet diyecek ki biz senin değiştiğine inanmadık, seni samimi bulamadık, seni muhalefete mahkûm etmiştik o mahkûmiyetin devam ediyor diyecek." şeklinde belirtti.

"Eğer öz vatanında sana parya muamelesi yapılmasını istemiyorsan CHP zihniyetine geçit vermemelisin"

Dünyanın dört bir tarafındaki mazlumların gözünün Türkiye'de olduğuna dikkat çeken Yapıcıoğlu; "Onların ümitleri kırılmasın diye 14 Mayıs'ta inşallah bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan demeliyiz. Eğer o mazlumlarla birlikte memleketin garip gurebasının da üzülmesini istemiyorsak; CHP zihniyetine geçit verilmemelidir. Çünkü onlar bir şey yapmaz sadece propaganda yapar. Eğer öz vatanında sana parya muamelesi yapılmasını istemiyorsan bu zihniyete geçit vermemelisin. Eğer ahlaksızlık korunmasın, namusa 'sözde' denmesin, inancına devlet eliyle hakaret edilmesin, yeniden Türkiye bir uydu ülke olmasın istiyorsan o zaman bir yol kazasının yaşanmasına fırsat vermemelisin. Vesayet kurumlarının geri gelmesini istemiyorsan, yeniden Recep Tayyip Erdoğan demelisin." diye belirtti.

Yapıcıoğlu konuşmasının devamında, "Birileri çıkıp Kürtler iktidara oy vermemeli' diyor hatta oy verenlere hakaret ediyorlar. Peki neden? Neden, Kürtler Erdoğan'a oy vermeyecekmiş? Gelir gelmez hukukun ayaklar altına alındığı OHAL'i kaldırdığı için mi? İşkenceye sıfır tolerans dediği için mi? TRT'nin bir kanalında 24 saat Kürtçe yayın yaptığı için mi? Kürtçe siyasi propagandanın önünü açtığı için mi? Serbestçe konuşabildiğiniz, okullarda seçmeli Kürtçe dersi konulduğu için mi? Kürtçe klasikler Kültür Bakanlığı tarafından basıldığı için mi? Bu listeyi saymaya kalkarsak çok uzun sürer." şeklinde konuştu.

Konuşmasını kalabalığa Kürtçe hitap ederek nihayete erdiren Yapıcıoğlu, "Gelî xuşk û bira, baş guhên xwe bidin. Roja 14 ê Gulanê wexta hun çûn sen sindûqa Gelîyê Zîlan hun ji bîr nekin, destê xwe deynin ser wijdanê xwe û wê şiklî muhra xwe lêxin, wê şiklî dengê xwe bidin ÎnşeAllah ev memleket careke dî zilmeke wiha nabîne." ifadelerini kullandı.

İLKHA