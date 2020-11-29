CHP zihniyeti isyan ettirdi! 'Ya yeter sizin partinizde genetik mi bu?'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğretmenler hakkında yaptığı skandal açıklamaya Mustafa Kul sahip çıkınca Gazeteci-Yazar Dr. Taceddin Kutay, "Ya yeter sizin partinizde genetik bir yatkınlık mı?" diyerek tepki gösterdi.
CHP'nin 20. dönem milletvekili Mustafa Kul ve Gazeteci-Yazar Dr. Taceddin Kutay'ın konuk olduğu programda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğretmenlerle ilgili skandal ifadeleri konuşuldu. Programda gazeteci Kutay, Kılıçdaroğlu'nun öğretmenlerle ilgili ifadelerinin yanlış olduğunu belirterek, Kutay'a "Ya yeter sizin partinizde genetik yatkınlık mıdır nedir? Öğretmenlere hakaret etmek" diyerek tepki gösterdi.
CHP'li eski vekil Mustafa Kul'un, Kılıçdaroğlu'na söz söylemek sizin haddinizi aşar ifadeleri tepki çekti. Kendinden olmayan herkesi aşağılayan yapı, CHP zihniyetinin geldiği son noktayı gösterdi.