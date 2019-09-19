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CHP zihniyeti İSMEK’i doğruyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 yılda milyonlarca genci meslek sahibi yapan İsmek’i işlevsiz kılıp yerine Halkevleri modelini getiriyor. Akit’e konuşan Eğitmen Şeyma Balcı, “Şeytani bir planla 1 ay olan kurs kayıt süresini sadece 1 günle sınırlı tutuyorlar. Böylelikle ilgi yok deyip kapatacaklar. 2600 çalışanı kapıya koydular” dedi.

19 Eylül 2019 Perşembe 09:26
CHP zihniyeti İSMEK’i doğruyor

Yalan  siyaseti ve kirli ittifaklarla şehri ele geçiren CHP zihniyeti İstanbul’a karabasan gibi çöktü. İBB’ye bağlı İsmek’te 2600 işçiyi kapı önüne koyan ve 37 kurs merkezini kapatan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun, kurumu işlevsiz kılmak için sinsi bir yönteme başvurduğu öğrenildi. İmamoğlu’nun İsmek’i devre dışı bırakmak için kurs başvuruları süresini 1 günle sınırladığı tespit edildi. Akit’e konuşan İsmek eğitmenlerinden Şeyma Balcı, “İsmek’e ilgi yok” algısı oluşturmanın hedeflendiğini söyledi.

Şeytani plân

Balcı, yaşanan kirli planı şöyle anlattı: “Önceki dönemlerde kurs kayıtları başladığında 1 aya yakın süre kayıt alınıyordu, İstanbullular rahatlıkla başvurusunu yapıyordu. Ama şu anda şeytani bir akılla branşları günlere bölmüşler. İsmek’in sayfasında yayınlanan kurs kayıtlarınu sadece 1 günle sınırlı tutuyorlar. Böylelikle ‘kayıtlar dolmuştur çünkü o kadar hoca ve derslik yok’ diyeceklerdir muhtemelen. İşten çıkarmaları da bu sebeple haklı gösterme yoluna gidecekler. Bu, İsmek’i gözden çıkardıkları gösteriyor. Kanaatime göre gibi başka bir oluşuma (Halkevleri) çevirecekler.

2600 kişi kapıya konuldu

11 ay süreyle mesai kavramı olmadan 6 yıl boyunca İsmek’te Seramik Öğreticisi olarak çalışıyordum. Benim gibi toplam 2600 kişiye sadece ‘bekleyin’ diyorlar. İşten çıkarılan karı koca İsmek’te çalışanlar var, borçlu olanlar var, bu hocaların hepsi aile geçindiriyor ve şu an hepsi beklemede. 2 bini aşkın kişi işsiz bırakıldı. Şimdi ders kayıtları başladı ama 37 kurs merkezini kapattılar. Gerekçe olarak ise, ‘deprem yönetmeliğine uymuyor’ gibi bir gerekçe sundular. Bunun siyasi sebepleri var bu belli.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 09:26
  1. İstanbul
  2. CHP zihniyeti
  3. İBB
  4. İsmek
  5. CHP’li Ekrem İmamoğlu
  6. Şeyma Balcı
  7. Akit
  8. Halkevleri
  9. Seramik Öğreticisi

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