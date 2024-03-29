CHP zihniyeti bu olsa gerek! Murat Kurum’u desteklediği için eşini boşadı
Kurum'a oy vereceğini söyleyen eşinden boşandı Geçtiğimiz günlerde sokak röportajında eşinin Murat Kurum’a oy vermesi durumunda ayrılacağını söyleyen vatandaş, bugün yaptığı röportajda eşinden boşandığını söyledi.
Geçtiğimiz günlerde yaptığı sokak röportajında eşinin Murat Kurum’a oy vermesi durumunda ayrılacağını belirten bir vatandaşın, bugün gerçekleştirdiği röportajda bu sözünü yerine getirdiği ortaya çıktı.
Bugün yine bir sokak röportajında konuşan adam, "Ben dediğimi yaparım. Bir çocuk bende, bir çocuk onda kaldı. İmam Baba (İmamoğlu) buradan sana selam söylüyorum. İnşallah beni de evlendirirsin.” dedi. Video sosyal medyada viral oldu.
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