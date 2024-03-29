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Sosyal Medya CHP zihniyeti bu olsa gerek! Murat Kurum’u desteklediği için eşini boşadı
Sosyal Medya

CHP zihniyeti bu olsa gerek! Murat Kurum’u desteklediği için eşini boşadı

Yeniakit Publisher
2024-03-29 09:43:00 -

Kurum'a oy vereceğini söyleyen eşinden boşandı Geçtiğimiz günlerde sokak röportajında eşinin Murat Kurum’a oy vermesi durumunda ayrılacağını söyleyen vatandaş, bugün yaptığı röportajda eşinden boşandığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı sokak röportajında eşinin Murat Kurum’a oy vermesi durumunda ayrılacağını belirten bir vatandaşın, bugün gerçekleştirdiği röportajda bu sözünü yerine getirdiği ortaya çıktı.

 

Bugün yine bir sokak röportajında konuşan adam, "Ben dediğimi yaparım. Bir çocuk bende, bir çocuk onda kaldı. İmam Baba (İmamoğlu) buradan sana selam söylüyorum. İnşallah beni de evlendirirsin.” dedi. Video sosyal medyada viral oldu.

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Yorumlar

Mustafa

İsabetli olmuş ablamız için. Bu çöp zihniyetle evli kalmak Zülfü.

muşlu ve şeriatçı

böyle bir gezizekalıdan kurtulduğuna sevinsin. babası kemali satan ekrem için karısını çocuğunu satan kişi adam değil lgbti dir. Allah kardeşimize daha hayırlı adam gibi adam, saadet ve mutluluk nasip etsin.
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