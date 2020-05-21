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CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Yıldırım’ın polise saldırdığı görüntüler ortaya çıktı

Adana’da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine saldıran CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım’ın görüntüleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 14:25:33 -
CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Yıldırım’ın polise saldırdığı görüntüler ortaya çıktı

Adana’da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine saldıran CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım’ın görüntüleri ortaya çıktı. Yıldırım’ın görüntülerde polise terörist diyerek saldırdığı görüldü.


Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarını gidermek için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları gece gündüz vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Van’da ihtiyaç sahiplerine yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu’na PKK’lı hainlerce gerçekleştirilen saldırıda bir belediye çalışanı ve bir vatandaş şehit olurken, Adana’da da CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım, Vefa Destek Grubu’na çirkin bir saldırı gerçekleştirdi. Yapılan saldırıya karşı hala bir kınama ya da özür mesajı yayınlamayarak sessiz kalan CHP üst yönetimi, her fırsatta Yıldırım’ı aklamaya çalışıyor. CHP’li Milletvekili Barış Yarkadaş, partiye yakın ajansların sansürlemiş olduğu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, “ANKA, gerçeği ortaya çıkardı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘PKK’ benzetmesi yüzünden tutuklanan CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım’ın Vefa Destek Grubu üyeleriyle yaşadığı tartışmanın görüntüsü. Arkadaşımıza annesinin yanında silah çekiliyor” dedi.


Yarkadaş’ın paylaştığı görüntülerin devamında ise Yıldırım’ın açıkça kaymakama ve polise "terörist" dediği görülürken, Yarkadaş’ın bu kısımları keserek saldırıyı kınamak yerine aklamaya çalıştığı görüldü.

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