CHP Yozgat ilçe belediye başkan adayları 2019

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Yozgat ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Boğazlıyan belediye başkan adayı, CHP Çandır belediye başkan adayı, Çayıralan CHP belediye başkan adayı, CHP Aydıncık belediye başkan adayı, CHP Çekerek belediye başkan adayı, CHP Kadışehri belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.

CHP'in belediye başkan adayları son dakika Parti Meclis'i tarafından açıklandı. CHP yerel seçim için 68 il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını daha belirledi. Peki CHP'nin Yozgat ilçe belediye başkan adayları kim oldu?

CHP Yozgat Boğazlıyan belediye başkan adayı Ali Ayık

CHP Yozgat Boğazlıyan Yenipazar belediye başkan adayı Halil İbrahim Alpaslan

CHP Yozgat Çandır belediye başkan adayı Tayyar Erdoğan

CHP Yozgat Çayıralan belediye başkan adayı Ömer Codar