CHP yönetimindeki belediyeler basiretsizlikte tarih yazıyor

Seçimlerde içi boş vaatlerle vatandaşların gözlerini boyayarak yönetime gelen CHP’li belediyeler,vatandaşların dertlerine derman olmak bir yana hayatı adeta zehir etmesi tepkileri artırıyor. Seçimlerden önce “her şey güzel olacak” sloganıyla yola çıkan Ekrem İmamoğlu’nun, vatandaşlar saatlerce kapanan yollarda mahsur kalırken, bir balıkçıda yemek yemesi vatandaşların tepkisine sebep oldu.

“İllallah” dedirttiler

Ankara’da da on santimlik karda ana arterlerin kardan kapanması nedeniyle araçlarından inip kilometrelerce yürümek zorunda kalan Ankaralıları çileden çıkardı. CHP’li belediyelerin hiçbir hizmeti doğru dürüst yerine getirememesi vatandaşlara “İllallah” dedirtti.

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, “CHP zihniyeti en başından beri tarih yazıyor. Ancak hizmet noktasında beceriksizliğin tarihini yazıyorlar. İstanbul’un başına ne zaman bir felaket gelse, ne zaman bir doğa olayı yaşansa İmamoğlu ya tatile çıkar ya doğum günü kutlar ya da yemekte olur” dedi.

Olan vatandaşa oldu

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle de, “3 büyük kentimizin içler acısı bir durumla karşı karşıya olduğunu görüyoruz. ‘Her şey çok güzel olacak’ diyerek göreve başlayanların algı ile götürmeye çalıştıkları balon sönmüştür. Maalesef olan da aziz vatandaşlarımıza olmuştur” diye konuştu.

Türk Hukuk Enstitüsü İstanbul İl Başkanı Av. Fetih Ahmet Alparslan da, “Hatırlayın İmamoğlu ‘temel atmama’ töreni düzenlemişti. CHP’li belediye başkanları adeta hizmet etmemek, vatandaşlara çile çektirmek için göreve gelmiş. 21. Yüzyılda Türkiyemize yakışmayan insanlar. Yakışmayan bir anlayış. Dileriz bu perişanlık bir an önce son bulur” dedi.