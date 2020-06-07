CHP yönetimi teröre payanda

¥ Ülkemizin terörle mücadelesinde büyük pay sahibi olan İHA ve SİHA’ları eleştirme küstahlığında bulunan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun skandal sözleri akıllara CHP’nin A Takımının teröristleri yücelten sözlerini getirdi.

Fitili Kılıçdaroğlu ateşledi

¥ Kaset kumpasıyla CHP’nin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu, ulusalcı nitelikteki bir partiyi mezhepçi ve marjinal bir yapıya büründürmeyi başardı. Bütün siyasi paradigmasını ‘Erdoğan düşmanlığı’ üzerine kuran Kılıçdaroğlu bu uğurda terör örgütleriyle dahi iş birliğine gitti. Terör örgütü PKK’nın Suriye kanadı PYD/YPG’ye en büyük destek Kılıçdaroğlu’dan geldi. Kılıçdaroğlu, “Bizim için YPG terör örgütü değildir. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu 17/25 Aralık kumpasında FETÖ’nün yanında yer alırken, 15 Temmuz darbe girişimini ‘kontrollü darbe’ olarak nitelendirerek Pensilvanya’daki şeytana moral vermişti.

Yardımcıları terör kuyruğunda

CHP’nin yönetici kadrosunda bulunan isimler Kılıçdaroğlu’ndan aldıkları ilhamla terör örgütlerine olan desteklerini deklare ettiler.

¥ CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, PKK’lı teröristler için saygı duruşunda bulunulan HDP kongresine katılarak büyük bir skandala imza attı.

¥ Bir diğer CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, geçtiğimiz aylarda Mehmetçikle girdiği çatışmada öldürülen Ceren Güneş kod adlı YPG’li terörist Özge Aydın’ı mecliste misafir etmiş ve propaganda yapmasına müsaade etmişti.

¥ CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi de PKK’lı terörist Aziz Güler’in cenazesine katılarak gözyaşı döktü.

¥ CHP Genel Başkan Yardımcısı ve PM Üyesi Erdal Aksünger, “PYD benim gözümde terör örgütü değildir” ifadelerini kullanmakta bir beis görmemişti.

Düşman safında savaşacaklar da var

¥ CHP’nin Eski Genel Başkan Yardımcısı Enis Berberoğlu, FETÖ’nün MİT tırları ihanetinin medya ayağında yer aldı.

¥ TBMM’ye girmeye çalışırken son anda engellenen ve sansasyonel bir eylem hazırlığında olduğu anlaşılan DHKP-C’li teröristler, Mulla Zincir ve Eylem Yücel’in CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın davetlisi olduğu ortaya çıkmıştı.

¥ CHP PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, “Hayatta hiçbir laftan tiksinmedim ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’den tiksindiğim kadar”, ‘Bugün savaş olsa banko Esed’i tutarım” paylaşımlarında bulundu.

¥ Legal bir partiden ziyade illegal bir yapılanmanın örgüt lideri gibi profil çizen ve siyasi aşırılığını saklamayan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da devlete ‘seri katil’ ithamında bulunduğu gibi sözde Ermeni soykırımını destekleyen açıklamaları mevcut.