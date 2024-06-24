CHP yoğun çalışıyor! İBB zam meclisi

İmamoğlu, 31 Mart’ta çoğunluğu sağlayınca belediyeyi adeta zam makinasına çevirdi. Toplam 11 oturumlu 3 ayrı toplantıda ekmek, su, otopark, yurt ücretleri başta olmak üzere belediye hizmetlerine iğneden ipliğe zam üstüne zam yapıldı.

31 Mart Yerel Seçimleri’nde Belediye Meclisi’ndeki çoğunluğu da elde eden CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, 3 aydır yapılan oturumlarda ya zam kararı ya da borçlanma yetkisi aldı. Önceki dönem çoğunlukta olan AK Parti ve MHP’li meclis üyelerinin itirazlarıyla zam ve borçlanma konularında istediğini yapamayan CHP grubu, İstanbul'da ekmeğe, otoparka, yurtlara ve suya zam üstüne zam yaptı. 150 milyar TL borcuyla rekor kıran İBB’nin, 250 milyon dolar dış, 4,2 milyar lira da iç borç alması kararlaştırıldı.

MECLİS ÇOĞUNLUĞU SONUCU İLK İCRAATLAR

2019'da AK Parti'den İBB'yi devralan ve İstanbul'u hizmete hasret duruma düşüren Ekrem İmamoğlu ve ekibi, sık sık meclisteki çoğunluğu sağlayamadıkları için borçlanma yetkisini alamamaktan yakınıyordu. 31 Mart seçimlerinden sonra meclis çoğunluğunu da sağlayan İmamoğlu'nun ilk icraatı şehirdeki hizmetlere zam yapmak ve borçlanma yetkisi almak oldu.

İLK OTURUMDA BORÇLANMA YETKİSİ

Seçimlerin hemen ardından Nisan ayında yapılan ilk İBB meclis oturumlarında, toplam 250 milyon dolarlık dış, 4 milyar 200 milyon liralık da iç borçlanma dosyaları kabul edildi. AK Parti'nin ‘hayır’, CHP'nin ‘evet’ oyları sonucu İBB Başkanı İmamoğlu'na borçlanma konusunda tam yetki verildi. Aynı oturumda 'israfı bitirdik' iddiasıyla İstanbulluları kandırmaya çalışan İBB'nin, 5 yılda sebep olduğu toplam borç da ortaya çıktı. 2023 Denetim Komisyonu Raporu'na göre, 2019'dan bu yana İBB'nin borçlarının 26 milyar 760 milyon liradan, 150 milyar 837 milyon liraya ulaştı.

İŞTİRAKLERİ HALKA ARZ PLANI

İBB yönetimine astronomik iç ve dış borçlanma yetkisi de yetmedi. Başta İGDAŞ olmak üzere İSPARK ve Halk Ekmek'in satışı ya da halka arzının gündemde olduğu mayıs ayında ortaya çıktı. İBB Mali Hizmetler Daire Başkanı Neslihan Vural, katıldığı televizyon programında, İGDAŞ başta olmak üzere, İSPARK, Hamidiye Su ve Halk Ekmek'i halk arz yoluyla satışa çıkartabileceklerini açıkladı. Vural, belediye meclisinde CHP'nin çoğunluğu elde etmesinin, İGDAŞ'ın halka arzı da dahil fonlama sağlama planlarında ilerlemeye imkan tanıdığını söyledi. Yüksek doğal gaz tarifesinin onaylanmasıyla İGDAŞ'ın değerinin 10 milyar doları yakalaya-bileceğini söyleyen Vural, şirketteki İBB hissesini yüzde 90'dan yüzde 20'nin altına indirmeyi hedeflediklerini aktardı.

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3 aylık zam mesaisi

İşte 31 Mart'tan bu yana 3 kez toplanan İBB Meclisi'nin zam kronolojisi:

18 NİSAN: 4.2 MİLYAR LİRALIK BORÇLANMA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Nisan ayı ikinci oturumu İBB Meclisi Başkan vekili Nuri Aslan başkanlığında yapıldı. İç ve dış borçlanma gündem maddelerinin görüşüldüğü oturumda, Ekrem İmamoğlu ve yönetimine toplam 4 milyar 200 Milyon liralık iç borçlanma ile 250 milyon dolarlık dış borçlanma yetkisi verildi. Borçlanma talepleri 97 ret oyuna karşı 160 kabul oyuyla Meclis'ten geçti.

14 MAYIS: SU FİYATLARI ARTIRILDI

İBB Meclis 1’inci Başkanvekili Nuri Aslan’ın başkanlık ettiği Genel Kurul'da, İSKİ'nin toplantı gündemine sunduğu teklifler görüşüldü. Plan ve Bütçe ile Tarife Komisyonlarının görüşerek meclis gündemine getirdikleri su satışı tarife değişikliği de oylanarak kabul edildi. İstanbulluların yüzde 75’inin kullandığı birinci kademe konut tarifesine yaklaşık yüzde 36 oranında zam yapıldı. İş yerlerine yapılan zam ise yüzde 53'lere kadar vardı.

12 Haziran: İSPARK, İSBİKE VE YURTLARA ZAM

Haziran ayı üçüncü birleşimi, Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında yapıldı.Mecliste, İBB iştirak şirketi İSPARK tarafından işletilen otoparkların ücretlerine yüzde 50'ye varan oranda zam yapılması teklifi görüşüldü. Oylamada, zam teklifi, AK Parti'nin "hayır" oyuna karşı CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.

Aynı gün İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünün 2024 yılı revize ücret tarifesi görüşüldü. Teklifte, yükseköğrenim öğrenci yurtlarında aylık 1300 lira olan ücretin, yüzde 50 artışla 1950 liraya yükseltilmesi istendi. Meclis'te yapılan oylamada, İBB öğrenci yurtları ücretlerine zam teklifi, AK Parti'nin "hayır" oyuna karşı CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.

Yine aynı oturumda İSBİKE ücretlerine zam teklifi görüşüldü. Teklifte, yıllık bisiklet kiralama ücretinin yüzde 100 artışla 574 liradan 1148 liraya yükseltilmesi talep edildi.Bisiklet kiralamada, 1 saatlik ücretin 22 liradan 44 liraya, 1-2 saatlik ücretin 31 liradan 62 liraya, 2-3 saatlik ücretin de 44 liradan 88 liraya çıkarılması istendi. Mecliste yapılan oylamada zam teklifi, AK Parti'nin "hayır" oyuna karşı CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.

20 Haziran: EKMEĞE FAHİŞ ZAM

İBB iştiraki Halk Ekmek A.Ş normal ve kepek ekmeğin fiyatına yüzde 60 oranında zam yaptı. Zamla normal ve kepek ekmeğin fiyatı 5 liradan 8 liraya çıkartıldı. İstanbul'da normal ve kepek ekmek dışındaki diğer ürünlere farklı oranlarda zam ise en son 17 Mayıs'ta yapılmıştı. Normal ve kepek ekmeğin fiyatı da 26 Temmuz 2023'te yüzde 66,6 oranında arttırılmıştı.

Yurda döndü!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kurban Bayramı nedeniyle bulunduğu Bodrum’dan 18 Haziran'da özel jetiyle gittiği Almanya'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü. Burada bir dizi ziyaret gerçekleştiren İmamoğlu, eyalet ve belediye başkanlarının yanı sıra Alman bakanlarla da görüştü. İmamoğlu temaslarıyla ilgili olarak Twitter (X) hesabından “Bugün Berlin'de Almanya'nın Kalkınma ve Ekonomik İşbirliğinden sorumlu Devlet Bakanı Niels Annen ve Maliye Bakanı Christian Lindner ile verimli görüşmeler gerçekleştirdim” paylaşımında bulundu.