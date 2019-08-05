CHP yine İmam Hatipleri hedef aldı! TİMAV'dan çok sert tepki

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, İmam Hatip okullarına ilişkin yazılı bir açıklama yayınlayarak AK Parti iktidarını hedef aldı. Antmen açıklamasında şunları söyledi:

'Bu iktidarda her numara var'

"Mersin’de birçok imam hatip okulunda toplam öğrenci sayısı 4130 iken bu yıl 2040’a indi. İktidar da çıkıp 'imam hatipler tam dolu bu yüzden yenilerini açmalıyız.' diyor. Oysa gerçek bambaşka. İmam hatipler üzerinden siyasi rant elde etmek istiyorlar. Enflasyon, işsizlik, dış ticaret açığı rakamlarını aşağı göstermek için her türlü rakam oyununu yapan iktidar imam hatiplerde de aynı katakulliye başvurdu. Bu iktidarda her numara var.'

'İmam Hatipleri İslam'a saldırı argümanı olarak kullanıyorlar'

CHP'li Antmen'in açıklamalarına tepki gösteren Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Başkanı Ecevit Öksüz, "Bazı çevreler İmam Hatip konusunu siyasi gündemde tutmaya çalışıyor. Söz konusu bu kişiler açtıkları tartışmalarla İmam Hatipleri din eğitimi üzerinden İslam'a saldırı argümanı olarak görüyorlar." dedi.

'İmam Hatip tartışmaları eğitim zemininde olmalı'

"İmam Hatipler tartışmaya açılacaksa bu eğitim zemininde olmalı." diyen Öksüz, şunları söyledi:

"İmam Hatiplerle ilgili konuyu biz yıllardır ifade ediyoruz. Tartışılması gereken başlık sadece eğitim zemininde olmalı. Eğitim öğretimin kalitesi ile yetiştirdiği insani profilin ülkeye millete ve insanlığa faydalarının tartışılması gerekirken, bazı çevreler tarafından İslam'a saldırı argümanı olarak kullanılıyor."

"Ne kadar İmam Hatip açılırsa bu ülkemizin faydasınadır." ifadesini kullanan Öksüz sözlerine şöyle devam etti:

"İmam Hatipler, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim sistemi içinde kabul görmüş milletin de değer atfettiği kurumlardır. Nasıl Anadolu Liseleri, Fen Liseleri bu milletin okuluysa İmam Hatipler de yine Türk Milleti'nin okullarıdır. İhtiyacı halinde kontenjanı artar ya da düşürülür. Yine ihtiyacı halinde yeni okullar açılabilir. İhtiyaç olmazsa da açılmaz. Bu durumu tamamen eğitimin dinamitleri içinde değerlendirmek gerekir. Hiç kimse İmam Hatipler üzerinden bir kesime ya da bir anlayışa operasyon çekmeye kalkışmamalıdır. İmam Hatipliler vatanına ve milletine bağlı Türkiye Cumhuriyeti'nin sancaktarıdır. Ne kadar çok İmam Hatip açılırsa ülkemizin faydasınadır.

İmam Hatiplerle ilgili bu tip yaklaşımlarda bulunanların maksatları bellidir. Milletimiz, bu niyet ve maksatta olanlara her seferinde gereken cevabı vermiştir. Ben CHP'li vekil tarafından yapılan bu açıklamayı yok hükmünde sayıyorum."