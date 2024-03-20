CHP yine bir öyle bir böyle! Mansur 'rüşvetçi' başkanla meydanlarda

Çelişkili siyaseti ile gündemden hiç düşmeyen CHP’de yeni bir zikzak daha ortaya çıktı. CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın seçim çalışmalarında yanında boy gösteren AK Parti eski Ankara İl Başkanı Ercan Kınacı’nın, CHP Genel başkanı Özgür Özel tarafından 100 bin dolar rüşvet almakla suçlandığı öğrenildi.

Ercan Kınacı’ya neler demiş neler

2022 yılında Mecliste yaptığı basın toplantısında Özgür Özel'ün ‘’Ercan Kınacı, kendisinden benzin istasyonu açmak için arazi izni isteyen bir vatandaşa başta benzin istasyonu yapamayacağını önce imar komisyonuna başvurmasını istediklerini, sonrada kendisinden onay için 150 bin dolar para istediklerini söylemişler’’ dediği ortaya çıktı.