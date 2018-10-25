CHP yine bildiğiniz gibi! Adaylar açıklandı, istifalar başladı
Yerel seçimler öncesi adaylarını açıklayan CHP'de istifalar başladı. Seçimler öncesi aynı sorunları yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki CHP'de ilk istifa sesi Çorum'un Oğuzlar ilçesinden yükseldi.25 Ekim 2018 Perşembe 18:46
Çorum CHP’de 2 ilçe ve bir belde adayının açıklanmasının hemen peşinden toplu istifalar yaşandı.
Oğuzlar ilçe yönetimi, mevcut başkan Orhan Ateş’in yeniden aday gösterilmesine tepki göstererek toplu istifa ettiler.
İstifa kararı alındı
Adayın açıklanmasının ardından CHP Oğuzlar İlçe yönetimi, İlçe Başkanı Osman Güllü Başkanlığında değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıya tüm ilçe yöneticileri ile bazı parti üyeleri katıldı.
Toplantıda Başkan Güllü ile birlikte CHP İlçe yönetimini oluşturan 10 kişinin istifa kararı aldığı öğrenildi.
İstifa gerekçelerini açıklayacaklar
Kendi görüşlerini parti genel merkezinin ciddiye almadığını öne süren ve gösterilen adaya tepki amacıyla toplu istifa kararı aldıklarını kaydeden partililer, istifa gerekçelerini yazılı olarak parti merkezine iletecekleri söylediler.
YORUM YAZ