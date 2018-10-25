CHP yine bildiğiniz gibi! Adaylar açıklandı, istifalar başladı

Çorum CHP’de 2 ilçe ve bir belde adayının açıklanmasının hemen peşinden toplu istifalar yaşandı.

Oğuzlar ilçe yönetimi, mevcut başkan Orhan Ateş’in yeniden aday gösterilmesine tepki göstererek toplu istifa ettiler.

İstifa kararı alındı

Adayın açıklanmasının ardından CHP Oğuzlar İlçe yönetimi, İlçe Başkanı Osman Güllü Başkanlığında değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıya tüm ilçe yöneticileri ile bazı parti üyeleri katıldı.

Toplantıda Başkan Güllü ile birlikte CHP İlçe yönetimini oluşturan 10 kişinin istifa kararı aldığı öğrenildi.

İstifa gerekçelerini açıklayacaklar

Kendi görüşlerini parti genel merkezinin ciddiye almadığını öne süren ve gösterilen adaya tepki amacıyla toplu istifa kararı aldıklarını kaydeden partililer, istifa gerekçelerini yazılı olarak parti merkezine iletecekleri söylediler.