CHP yayın organı Halk TV, Türkiye'nin bağımsızlık sembolü selaları görmezden geldi!

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15 Temmuz darbe girişiminin ardından 6 yıl geçti, ancak yapılan ihanet ve şanlı direniş unutulmadı. Her yıl olduğu gibi 15 Temmuz'da okunan selalar, bu yıldönümünde de okundu.

15 Temmuz Cuma gününü 16 Temmuz Cumartesi gününe bağlayan gece saat 00.13'te Türkiye'deki 90 bin caminin tümünde eş zamanlı olarak selalar okundu.

Halk TV görmezden geldi

Selaları neredeyse tüm kanallar verirken CHP'nin yayın organı Halk TV, selaları görmezden geldi. Halk TV, selalara 3 dakika ayıramadı.