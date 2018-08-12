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CHP yarın toplanıyor

Kemal Kılıçdaroğlu'nun revizyona gittiği yeni MYK, yarın ilk toplantısını gerçekleştireceğini duyurdu.

12 Ağustos 2018 Pazar 21:21
CHP yarın toplanıyor

CHP Genel BaşkanI Kemal Kılıçdaroğlu'nun revizyona gittiği yeni Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) yarın ilk toplantısı yapılacak.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantı, yarın saat 12.00'de parti genel merkezinde başlayacak.

Yeni Parti Sözcüsü ve Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın toplantıya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 21:21
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