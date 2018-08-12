CHP yarın toplanıyor
Kemal Kılıçdaroğlu'nun revizyona gittiği yeni MYK, yarın ilk toplantısını gerçekleştireceğini duyurdu.12 Ağustos 2018 Pazar 21:21
CHP Genel BaşkanI Kemal Kılıçdaroğlu'nun revizyona gittiği yeni Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) yarın ilk toplantısı yapılacak.
CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantı, yarın saat 12.00'de parti genel merkezinde başlayacak.
Yeni Parti Sözcüsü ve Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın toplantıya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.
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