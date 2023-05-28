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Gündem CHP yanlısı İsmail Saymaz'dan isyan: Her seçimde aynı tantana
Gündem

CHP yanlısı İsmail Saymaz'dan isyan: Her seçimde aynı tantana

Yeniakit Publisher
2023-05-28 19:03:00 -
CHP yanlısı İsmail Saymaz'dan isyan: Her seçimde aynı tantana

Sözcü TV'de, ikinci tur seçim değerlendirmesi yapan CHP yanlısı İsmail Saymaz, 'CHP'lilerden niye sonuç gelmiyor' diye isyan etti.

İsmail Saymaz, "AK Parti iyi kötü kendi sistemini kurmuş. Ama CHP'nin verisi nerede? Her seçimde aynı tantana. CHP'nin verileri neden elimize ulaşmıyor?" dedi.

Saymaz'a katılan Nevzat Çiçek, "Eleştirilecek bir şey. Anadolu Ajansı veriyi geç veriyor. Peki ANKA ne veriyor bize? Biz AK Parti'den bu seçim sonucunu alıyoruz. Herkes kendini düzeltmek zorunda. Siyasi parti sistemlerinde AA'yı alıyoruz, ANKA'yı alıyoruz, AK Parti'yi alıyoruz. Ama CHP yok. CHP neden paylaşmıyor? Bizim o zaman AA'yı eleştirmememiz lazım" ifadelerini kullandı.

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