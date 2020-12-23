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Siyaset CHP yandaşları bile isyan etti! Kırıkkanat: Kılıçdaroğlu aklını mı yitirdi?
Siyaset

CHP yandaşları bile isyan etti! Kırıkkanat: Kılıçdaroğlu aklını mı yitirdi?

CHP’nin “at gözlüklü” yandaşlarından Cumhuriyet’te köşe karalayan Mine G. Kırıkkanat bile, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun içi boş konuşmalarına isyan etti. Kırıkkanat, Kılıçdaroğlu’nun uyuşturucu ve organ ticareti yapanlardan vergi alınması yönündeki sözlerinin ardından sert bir mesaj paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 15:25:00 -

 yeniakit.com.tr 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin dünkü grup toplantısında anlam verilemeyen açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, verginin alınması gereken yerlerden alınmadığını iddia ederek, uyuşturucu çetelerini ve organ mafyalarını işaret etti.

Kılıçdaroğlu, “Uyuşturucu ticareti yapandan adamdan vergi alacaksın, organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın, kara parayla devleti dolandıranlardan vergi alacaksın” dedi.

Kırıkkanat: Aklını mı kaçırdı?

Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri sonrası, Cumhuriyet yazarı Mine G. Kırıkkanat sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. CHP yandaşı gazetede, şimdiye dek birçok kez Kılıçdaroğlu ve saz arkadaşlarını cilalama operasyonlarına girişen Kırıkkanat, bu kez görevini yerine getiremedi, her vatandaş gibi Kılıçdaroğlu’nun skandal sözlerine tepki gösterdi. Kırıkkanat, “Uyuşturucu tacirinden, organ ticaretinden vergi almak nasıl bir devlet anlayışıdır? Suç bunlar suç! Yasal faaliyet mi ki vergiye tabi olsun? Suçlunun malına, mülküne, parasına el koyar, hapse atarsın. Kemal Kılıçdaroğlu aklını mı yitirdi? CHP’de de herkes uyuyor mu?” ifadelerini kullandı.

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