CHP yandaşı Yanardağ: Kılıçdaroğlu seçilirse hayat bayram olmayacak



Aylardır süren krizin ardından Altılı Masanın cumhurbaşkanı belli oldu. Geçtiğimiz cuma günü Meral Akşener'in "Kumar ve noter masasında olmam" diyerek terk ettiği masaya dün 'şartlı' şekilde yeniden döndü. Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olması" şartıyla kabul etti.

"SORUNLAR DEVAM EDECEK"

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yanardağ, "Kılıçdaroğlu seçilirse Türkiye cennet falan olmayacak, hayat bayram da olmayacak Türkiye'nin sorunları devam edecek" ifadelerini kullandı. 20 senedir millet iradesiyle iktidarda olan AK Parti'yi 'dinci, gerici, faşizan bir diktatörlük' olarak tanımlayan Yanardağ, "Türkiye normale dönecek, totaliter rejim tehdidini yenilgiye uğratmış olacak." dedi.



ÖNCE YERİN DİBİNE SOKTU SONRA ÖVDÜ

Meral Akşener'in masadan ayrılması sonrasında oldukça sert açıklamalarda bulunan Merdan Yanardağ, İYİ Parti'nin yeniden masaya dönmesine ilişkin ise bu sefer "Akşener dönmekle iyi yaptı" diyerek iki gün önce yerin dibine soktuğu Akşener'i övdü.

"BÜYÜK HATA OLUR"

Yanardağ, Akşener'in 'Yavaş-İmamoğlu' şartına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Beşli Çete operasyonu sürüyor.. Kulislerde M. Yavaş ve E. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı yardımcılıklarına getirilmesi konuşuluyor. Büyük hata olur. Bu, daha baştan Kılıçdaroğlu'nun elini kolunu bağlamak, ikisi sayesinde seçilmiş bir kişi görüntüsünü vermek ve kuşatmak demektir."demişti.



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"AKŞENER DÖNMEKLE İYİ YAPTI"

Yanardağ'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamalarına şöyle devam etti;

"Çok sert eleştirmiştik Meral Akşener ve İYİ Parti'yi, fazla yüklendiniz dediler evet yaptık. Ben söylediğim her şeyin arkasındayım. Eğer milletin tepkisini harekete geçirememiş olsaydık o masa çoktan dağılmıştı. Akşener dönmekle iyi yaptı, buna karşı çıkmıyoruz. Bizi eleştirenler büyük cehalet içerisinde.

Millet buna bir tepki gösterdi. Eşyayı ismiyle çağırmak, olayı doğrularıyla yansıtmak gazetecilik görevidir. Biz hiçbir partiye mensup değiliz. Meral Akşener ve İYİ Parti milletin tepkisi, partideki çözülme, partisinin baraj altında kalma ihtimaline karşı geri döndü. Biz gerçeklerden yanayız.



"TÜRKİYE CENNET FALAN OLMAYACAK"

Kılıçdaroğlu seçilirse Türkiye cennet falan olmayacak diyen Yanardağ, "hayat bayram da olmayacak Türkiye'nin sorunları devam edecek ama Türkiye normallerine dönecek. Kültür edebiyat spor tartışacağız yine sorunlarımız olacak ama Türkiye yakın ve vahim dinci, gerici, faşizan bir diktatörlük, totaliter rejim tehdidini yenilgiye uğratmış olacak. Dün geceye kadar Türkiye'nin cumhuriyetçi geleneği, CHP çizgisi bir daha geri dönüşü olmamak üzere kırılmak istendi. Dün gece bu önlendi" dedi.